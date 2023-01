Rapt d’Elnaz Hajtamiri : procédures judiciaires retardées contre Mohamad Lilo

L'individu accusé d'avoir enlevé une femme il y a exactement un an en Ontario a un nouvel avocat : David O'Connor remplace Philippe Grenier qui défendait Mohamad Lilo depuis son arrestation en juillet dernier. Ce rebondissement ne fait que retarder les procédures judiciaires entamées contre l'homme de 37 ans, en plus d'alimenter le suspense entourant le sort de la disparue.

La Couronne avait notifié les tribunaux qu'elle avait l'intention de faire révoquer le premier avocat de Mohamad Lilo à la suite de l'audience sur le cautionnement au terme de laquelle le Québécois n'a pu être libéré moyennant une caution.

À lire aussi : Enlèvement d’Elnaz Hajtamiri : Mohamad Lilo restera en détention en Ontario

Un juge de paix ontarien avait décidé en août dernier de maintenir Mohamad Lilo en détention préventive en attendant son procès.

L'audience était frappée d'un interdit de publication, si bien que les médias ne peuvent en révéler le contenu pour le moment.

Les raisons pour lesquelles la Couronne voulait faire disqualifier l'avocat Philippe Grenier sont donc couvertes par la même ordonnance de non-publication.

Si Mohamad Lilo est acquitté ou reconnu coupable à l'issue de son procès, Radio-Canada sera en mesure de révéler tout ce qui a été dit lors de l'audience sur le cautionnement.

Elnaz Hajtamiri n'a pas été revue depuis le 12 janvier 2022 lorsque des individus cagoulés l'ont enlevée d'un domicile de Wasaga Beach. Photo : (Submitted by the Hajtamiri family)

Elnaz Hajtamiri, une Ontarienne de 37 ans d'origine iranienne, a été kidnappée le 12 janvier 2022 par trois individus qui se seraient fait passer, selon les autorités, pour des policiers.

Elle n'a plus été revue depuis ce soir-là. Mohamed Lilo a été arrêté six mois plus tard près de Montréal dans des circonstances qui ne peuvent être divulguées non plus.

Au premier anniversaire de la disparition de la femme, la police régionale de York a offert jeudi une récompense de 100 000 $ pour toute information qui permettrait de la retrouver.

Dépôt d'une requête en inhabilité

Dans un courriel, l'avocat Philippe Grenier reconnaît que la Couronne a tenté de le faire disqualifier, mais c'était sans compter sa propre démarche en rejet sommaire pour faire annuler la requête du procureur Indy Kandola, parce qu'elle était infondée selon lui.

Me Grenier a été entendu à ce sujet en Cour supérieure de l'Ontario peu avant Noël.

« L'arrêt Jordan sur les délais judiciaires a envoyé un message clair aux juges qu’ils avaient un devoir de filtrer les requêtes préliminaires des parties et qu’ils avaient le devoir et le pouvoir de rejeter les requêtes dilatoires, abusives ou sans fondement. » — Une citation de Philippe Grenier, ancien avocat de Mohamad Lilo

La Cour supérieure a toutefois rejeté la contre-demande de Me Grenier en expliquant qu'il était trop tôt pour annuler la requête de la Couronne sans l'avoir entendue sur le fonds dans un premier temps.

Le tribunal n'a donc jamais tranché la question de savoir si Me Grenier avait la compétence nécessaire ou non pour défendre M. Lilo dans cette affaire.

Mohamad Lilo, qui était connu de la police en janvier 2022, a été arrêté en juillet de la même année et transféré en Ontario, où sa remise en liberté sous caution a été rejetée. Photo : Facebook/Mohamad Lilo

Me Grenier explique à Radio-Canada qu'il a alors décidé de se dessaisir du dossier avec l'accord de son client.

La requête de la Couronne pour le faire disqualifier est donc devenue caduque, si bien qu'il n'y a plus lieu d'interroger des témoins dans le litige entre le procureur Kandola et Me Grenier.

Le nouvel avocat de Mohamad Lilo, David O'Connor, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Une possible révision judiciaire

Dans un second courriel, Me Kandola écrit qu'il s'attend à ce que Me O'Connor demande que les transcriptions de l'audience sur le cautionnement soient traduites en anglais [M. Lilo a eu le droit en vertu de la Charte d'être entendu et défendu en français tout au long des procédures depuis son transfert du Québec vers l'Ontario, NDLR ].

Me Grenier et Me Kandola confirment qu'il est possible que Me O'Connor tente d'obtenir une audience de révision judiciaire devant la Cour supérieure pour contester la décision du juge de paix de maintenir M. Lilo en détention préventive.

Aucune date de comparution n'est pour l'heure prévue pour la reprise des audiences procédurales de M. Lilo devant la Cour de justice de l'Ontario à Barrie au nord de Toronto.

Mohamad Lilo est accusé d'enlèvement pour le rapt présumé en janvier 2022 à Wasaga Beach et de tentative de meurtre au sujet d'une attaque présumée toujours contre Mme Hajtamiri, lorsque la jeune femme a été frappée avec une poêle à frire dans un stationnement souterrain en décembre 2021 à Richmond Hill.

À lire aussi : Appel émouvant de la mère d’Elnaz Hajtamiri, qui a été enlevée à Wasaga Beach

Le Québécois est incarcéré à la prison provinciale de Penetanguishene près de Barrie.