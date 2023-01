Le retour des traverses à Godbout dès lundi

Le service de traversier entre Matane et Godbout reprendra lundi prochain. La Société des traversiers du Québec (STQ) confirme que le quai de Godbout est désormais opérationnel et sécuritaire.

La STQ a été forcée d'interrompre la liaison puisque le quai de Godbout a été endommagé par la tempête qui a fait rage du 23 au 24 décembre. Le conseiller en communication pour la STQ , Bruno Verreault, indique que de nombreux travaux ont été effectués au quai depuis les événements.

Les équipes ont procédé au nettoyage du site et à l’investigation de l'état des infrastructures. On a ensuite dû s’assurer que tout était encore compatible avec le navire. La tempête a fait bouger les choses au point où on a dû vérifier que le fond marin était toujours adéquat pour accoster , indique-t-il.

Bruno Verreault ajoute que des tests ont été effectués sur le navire au quai de Godbout jeudi midi en prévision de la reprise des traversées entre Matane et Godbout.

L’objectif des tests était de s’assurer que la passerelle fonctionnait parfaitement. On savait qu’elle était fonctionnelle, mais on voulait vérifier que tout était bien aligné avant de donner le feu vert et de permettre l’embarquement des véhicules , explique Bruno Verreault.

Quelques travaux à terminer

La passerelle pour les piétons restera fermée en raison des dommages causés par la tempête.

La plupart des infrastructures sont fonctionnelles et sécuritaires, mais la rampe d’embarquement pour les piétons ne sera pas accessible à la clientèle avant plusieurs mois puisqu’elle a été durement touchée par d’immenses roches lors de la tempête , rappelle le conseiller en communication.

Une investigation sera faite afin de connaître l’ensemble des travaux nécessaires à la passerelle pour les piétons. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Bruno Verreault confirme qu’une investigation sera faite afin de connaître l’ensemble des travaux nécessaires.

Il assure qu’aucun bris de service n’est prévu, puisque les piétons pourront embarquer dans le navire par la passerelle des véhicules.

L’embarquement des piétons se fera par la rampe d’accès des véhicules de façon sécuritaire comme lorsque le NM Saaremaa I est en service à la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout , affirme-t-il.

La clientèle recevra une alerte sous peu afin de l'informer de la reprise du service.

Avec les informations de Camille Lacroix