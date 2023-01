La Colombie-Britannique crée un fonds de 500 M$ pour préserver des logements abordables

Le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby et le ministre du Logement Ravi Kahlon ont annoncé jeudi à Burnaby la création d’un fonds de 500 millions de dollars pour aider des organismes à but non lucratif à acheter des immeubles privés afin de garantir des loyers raisonnables aux locataires.

C’est pour éviter que des immeubles privés soient rachetés par des investisseurs et transformés en condominiums de luxe et que des locataires de longue date perdent leurs logements que le gouvernement a créé ce fonds, a déclaré le premier ministre Eby aux côtés de représentants d’organismes à but non lucratif réunis devant une coopérative de Burnaby.

La province affirme que selon des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, environ 97 000 logements locatifs ont été redéveloppés ou convertis en unités plus dispendieuses entre 1991 et 2021.

Nous ne pouvons pas continuer à perdre des logements abordables plus vite qu’on ne les construit , a déclaré le directeur général de la Fédération des coopératives de logements de la Colombie-Britannique, Thom Armstrong. Nous voulons fournir des logements sécuritaires et abordables de façon permanente aux locataires.

Le fonds sera géré par un conseil de représentants d’organisations de logements à but non lucratif. Un des organismes qui gérera et pourrait profiter de ce fonds est l’Aboriginal Housing Management Association qui explique que les Autochtones sont durement touchés par la crise du logement.

Un plan qui repose sur la bonne volonté des propriétaires

En réponse aux questions des journalistes, le premier ministre Eby a reconnu que ce plan repose sur la bonne volonté de propriétaires qui devront accepter de vendre à un organisme à but non lucratif et non au secteur privé.

Le fonds est un investissement unique. Les organismes qui veulent acheter un immeuble ou une coopérative devront être viables financièrement à long terme sans subventions régulières du gouvernement.

Victoria veut éviter que des locataires perdent leurs logements abordables lorsqu'un propriétaire vend son immeuble. Photo : (Ben Nelms/CBC)

David Eby espère que grâce à ce fonds les organismes pourront utiliser les fonds propres des immeubles achetés pour acheter d’autres immeubles.

Victoria espère que des milliers de logements abordables seront ainsi sauvés des mains des investisseurs d’ici la fin de l’année grâce à ce fonds.