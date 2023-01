Un défilé de camionneurs pour honorer la mémoire de l’un des leurs à Dalhousie

Harold Clarke, un camionneur de Dalhousie décédé le 31 décembre dernier, sera porté à son dernier repos d'une manière bien spéciale. Pour honorer sa mémoire, sa conjointe organise un convoi de camionneurs et l’un d’entre eux transportera ses cendres afin de respecter ses dernières volontés.

Jeannette Clarke a perdu son mari Harold des suites d’un cancer du foie à l'âge de 70 ans. M. Clarke désirait passer ses derniers moments à la maison, entouré de sa famille.

Il avait aussi demandé que ses cendres soient transportées en camion par le neveu de sa femme.

La seule chose qu'il voulait c’est d'avoir une drive en transport avec son urne, c’était sa vie le transport , dit Jeannette Clarke.

Harold Clarke est originaire des Îles-de-la-Madeleine. Il habitait la région de Dalhousie et était camionneur depuis une vingtaine d'années. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Elle a lancé un appel aux camionneurs et à la population pour venir défiler dans les rues de Dalhousie samedi, en l’honneur de son mari. Le défilé partira du relais routier Osprey d’Eel River Bar à 13 h et se terminera au Club NBIP de Dalhousie.

Jeannette Clarke affirme que des camionneurs ont déjà confirmé leur présence, dont ceux qui travaillent pour l’employeur de son mari.

« C’est une célébration de la vie, c’est de même qu’il voulait s’en aller, ça serait son dernier souffle, son « highway to heaven ». » — Une citation de Jeannette Clarke

Harold Clarke était camionneur depuis une vingtaine d'années. Il effectuait des trajets sur de longues distances au Canada et aux États-Unis et, selon sa femme, il connaissait toutes les autoroutes et les raccourcis. Il se faisait une joie d’aider les autres camionneurs à déterminer le meilleur trajet.

Où ce qu’ils disaient d’aller, il allait! , lance Jeannette qui s’est jointe à lui de temps en temps. Il connaissait sa map! Ses trajets!

Harold Clarke était originaire des Îles-de-la-Madeleine. Il adorait la pêche et a pu pêcher le homard l’été dernier avec sa famille aux îles, un autre de ses souhaits avant que la maladie ne gagne le combat.

Alain Mallet et son fils Mika. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le beau-fils d’Harold, Alain Mallet, raconte qu’il était un grand-père attentionné et bienveillant. Il adorait les petits-enfants de Jeannette, qu’il considérait comme les siens.

Les tours, les agacer, quand ils sont couchés les amener des candy en cachette, tout pour nous faire chavirer! , dit-il en riant.

Allain Mallet espère que plusieurs camionneurs répondront à l’appel samedi pour participer au convoi.

Je pense qu’il y a plusieurs personnes qui vont se joindre à nous, qui aimaient beaucoup Harold aussi, ça devrait être quelque chose de spécial .

D’après le reportage de Serge Bouchard