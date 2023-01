Un conseiller municipal de Pierreville ne peut plus exercer ses fonctions, selon la CMQ

Le conseiller Steeve Desmarais ne peut plus remplir ses fonctions de conseiller municipal au siège numéro 3 depuis le 28 avril 2022 parce qu’il a plaidé coupable à une infraction pour conduite affaiblie par l’effet de l’alcool, indique une enquête de la Commission municipale du Québec (CMQ).

Dans un jugement rendu le 28 mars 2022, le conseiller est condamné à une période d’emprisonnement de 45 jours, qui doivent être purgés de manière discontinue , peut-on lire dans le document de la CMQ .

Puisque la décision n’a pas été portée en appel, elle a pris force un mois plus tard, le 28 avril 2022, est-il écrit. Au moment de publier ces lignes, la photo et le nom du conseiller figurent toujours sur le site Internet de la Municipalité de Pierreville, alors que la loi énonce clairement qu’il ne peut plus occuper la fonction d’élu.

Dans son analyse, la CMQ explique que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) prévoit à l’article 302 qu’une personne est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité si elle est déclarée coupable d’un acte punissable de deux ans d'emprisonnement ou plus.

Or, lorsqu’un élu est reconnu coupable d’un acte, ce n’est pas la peine qui lui est imposée que l’on prend en considération, mais bien la catégorie d’infraction pouvant mener à une condamnation de deux ans d’emprisonnement ou plus , précise la CMQ dans son analyse.

Steeve Desmarais ne peut donc plus remplir ses fonctions en vertu de la catégorie d’infraction plutôt que de la période d’emprisonnement de 45 jours inscrite dans le jugement du 28 mars 2022.

Le maire derrière le conseiller Desmarais

Le 29 septembre dernier, l'élu a demandé à être entendu par la Commission. Lors de l'audience tenue par la CMQ le 28 octobre, l'élu a fait valoir qu'il a terminé de purger sa peine deux jours plus tôt, le 26 octobre. Il a soutenu qu'il a toujours effectué son travail de conseiller et n'a manqué aucune séance du conseil ni rencontre, malgré sa condamnation.