Le Musée de l’Université de Toronto questionne les identités avec deux expositions

Les expositions Conceptions of White et The Counter/Self présentées au Musée d'art de l'Université de Toronto abordent des questions identitaires.

Le blanc est-il vraiment une couleur neutre? C'est la principale question que pose Conceptions of White qui vient d'ouvrir au Musée d'art de l'Université de Toronto. Dans cette exposition, les moulages de statues antiques côtoient les œuvres d'art actuel en réalité augmentée. Au moyen d'une caméra reliée à une base de donnée, l'une d'entre elle permet même d'analyser le degré d'aryanité des visiteurs.

Dans cet espace baigné de blanc où il est question d'histoire, de terres et de mots, on peut voir des œuvres de Robert Morris, Jeremy Bailey ou encore Michèle Lalonde, montrée lors de sa lecture de Speak White à la Maison de la Poésie en 1970. Le fils de la célèbre poète Québécoise se réjouit que le texte de sa mère soit associé à l'événement.

« Cette exposition commence son analyse du blanc par sa pureté et analyse sa dérive. Le poème de notre mère va dans la même direction, au début il y a une admiration et ensuite elle critique la dérive qui mène à la répression et le sentiment de supériorité de l'oppresseur » — Une citation de Laurent Duchastel, fils de la poète Michèle Lalonde

À la recherche du contre-soi

Avec The Counter/Self, la deuxième exposition, il est toujours question d'identité mais d'un genre plus personnel. Les œuvres, principalement des photos, mettent en scène des artistes qui veulent montrer une autre version d'eux-mêmes, questionnant ainsi le regard que les visiteurs portent sur eux et sur le monde.

La commissaire de l'exposition, Mona Filip, explique que son idée de rassembler ces pièces en un même espace vient de son observation qu' au Canada, il y a pas mal d'artistes qui explorent le sujet de la construction de l'identité dans le contexte multiculturel . Sur les murs, on voit apparaître des noms connus de la photographie comme Adrian Stimson, Meryl McMaster ou encore Stacey Tyrell.

2Fik, artiste Montréalais d'origine marocaine a choisis des photos où il incarne son alter-ego Ludmilla-Mary, une femme à barbe voilée. Il se montre à travers le Québec rural afin de réfléchir et discuter la représentation de l'immigration en région , habillé dans une tenue de patriote Québécois revisitée avec un hijab en cuir rouge et des bottes de construction à talon.

De The Counter/Self , 2Fik aimerait que le public garde une façon de percevoir l'image et l'identité un peu plus fluide et un peu plus ouverte .

Les deux expositions se déroulent au Musée d'Art de l'Université de Toronto jusqu'au 25 mars 2023.