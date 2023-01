Kamouraska encadre l’hébergement de courte durée

Selon le conseiller municipal Raymond Malo, il ne reste presque plus de terrains pour construire de nouvelles résidences dans le périmètre de la municipalité. Qui plus est, les élus doivent aussi négocier avec une politique québécoise beaucoup plus restrictive pour les zones inondables. La MRC de Kamouraska avait d'ailleurs interpellé le gouvernement pour qu'il modifie cette politique.

La municipalité de Kamouraska. Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Le nouveau règlement adopté par les élus de Kamouraska n'aura aucun impact sur les propriétaires de résidences qui offrent déjà ce type d'hébergement sur le territoire. Selon des données de la municipalité, 20 % des édifices offrent de l'hébergement pour les touristes.

« Le nombre de résidents à Kamouraska chute depuis plusieurs années. Nous devons agir pour inverser cette tendance. » — Une citation de Raymond Malo, conseiller municipal, Kamouraska

Pour augmenter leur attractivité, les élus consulteront leurs citoyens au cours des prochains mois pour renouveler les politiques pour la famille ou pour le développement de la municipalité. Selon Raymond Malo, un nouveau plan d'urbanisme sera également adopté en 2024.