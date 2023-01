D’autres restaurants voués à fermer leurs portes en Outaouais

Depuis le mois de mars 2020, les restaurateurs canadiens ont dû se réinventer et apprendre à survivre à travers les multiples confinements causés par la pandémie de COVID-19. Au Québec, 760 restaurants ont fermé leurs portes entre avril 2021 et juillet 2022. Selon certains intervenants de l’Outaouais, cela ne pourrait qu’être le début.

Joe Rego et sa conjointe, Isabelle Lacroix, se partagent la propriété du groupe Portobella. Récemment, ils ont choisi de vendre deux de leurs restaurants, Le Cellier et le Quai Saint-Raymond.

Pendant la pandémie, on a tout fait pour garder la tête hors de l’eau. On se disait qu’après la pluie, le beau temps allait suivre, mais il y a la pénurie de main-d'œuvre et l’inflation. [...] Les gens coupent certaines dépenses, comme le restaurant , a-t-il détaillé lors d’une entrevue sous le chaud soleil du Costa Rica.

Ma conjointe et moi étions fatigués. On n’avait pas la force de passer à travers la récession qui s’en venait. Mais c’est sûr que d’autres portes vont fermer.

Selon M. Rego, le contexte inflationniste et la pénurie de main-d'œuvre rendent la vie des restaurateurs très difficile. Les prix à l’épicerie ont augmenté, et on n’y échappe pas. On paie le même prix pour notre viande. Après, on doit la préparer, la mettre sur la table et offrir un salaire digne pour garder nos bons employés.

Restaurants ouverts et fermés au Québec : Entre avril 2021 et juillet 2022 Nouvellement ouverts : 279 Fermetures permanentes : 760 Écart : -481 Source : Restaurant Canada

Bien connu et apprécié en Outaouais, le restaurant Les Vilains Garçons a récemment annoncé qu’il allait fermer ses portes le 1er avril 2023. Comme raisons, les propriétaires ont alors évoqué la pandémie, mais surtout la conciliation travail-famille de plus en plus difficile.

Le copropriétaire et chef de l’établissement, Romain Riva, est en mesure de constater les principaux défis pour les têtes dirigeantes de l’industrie.

Le premier est de trouver des employés. Le deuxième est d’avoir des prix corrects pour le client, mais aussi pour nous. On doit payer nos fournisseurs, nos employés et nos frais fixes. Il faut trouver le juste milieu. Tout a explosé, tout a augmenté , a-t-il expliqué.

Un métier de passion

Parole de Joe Rego, les gens d’affaires n’ouvrent pas un restaurant uniquement dans le but de faire de l’argent. Selon lui, la marge de profit est de 6 %.

Ça prend du cœur au ventre en tabarnouche pour se lancer dans ce domaine-là. Il faut être passionné, et avoir de bons partenaires.

Romain Riva abonde dans le même sens. Il faut que tu sois passionné pour faire ce métier-là. Je pense que le restaurateur indépendant doit affronter des défis que les chaînes n’ont pas. L’indépendant met tout son argent, toute sa vie et tout son cœur. À un moment donné, tu dois te rendre compte que ce n’est pas payant et que tu vas finir par tout perdre.

Innovation et résilience

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, est d’avis que les défis sont nombreux et que les restaurateurs ne l’ont pas eu facile depuis quelques années.

Je suis surpris [de voir le nombre de restaurants fermés au Québec et au Canada] et même préoccupé.

Cependant, il préfère voir le verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide. Il sait que les restaurateurs ont la capacité d'être résilients. C’est difficile. Il faut toujours garder la motivation et la flamme sacrée, ce désir de faire vivre une belle expérience à ses clients.

M. Bisson ne veut pas adopter une attitude défaitiste. Au contraire. Il veut plutôt voir les restaurateurs essayer de nouvelles choses pour attirer leur lot de clients.

J’invite les restaurateurs à innover, à sortir des sentiers battus, ou à ramener des formules qui ont déjà fonctionné. Innovez dans votre cuisine, dans vos produits et dans votre offre de services.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et de Nathalie Tremblay