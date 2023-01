Faute d’inscriptions, l’immersion française risque de disparaître à Stephenville

Le député local et une mère croient pourtant que le conseil scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador tient à une politique beaucoup trop rigide, qui ferait en sorte que des familles francophones, marginalisées pendant des décennies en raison de leur langue, n’aient pas accès à l’éducation en français.

Dans une lettre envoyée aux parents, le 6 janvier, le conseil scolaire a indiqué aux parents de l’école Stephenville Primary qu’un nombre insuffisant d’élèves s’étaient inscrits pour l’immersion, un programme qualifié de non essentiel .

À l’heure actuelle, une vingtaine d’enfants demandent des cours d’immersion précoce, soit 40 % des 50 jeunes qui commencent la maternelle en septembre prochain.

Mais Dan O’Brien, le responsable de la programmation du district, explique que pour qu’une cohorte d’immersion soit considérée comme étant durable , elle doit compter au moins 27 élèves.

Si le maximum d’enfants dans une classe de maternelle est de 20, elle grimpe à 27 en première année. Dan O’Brien explique que les écoles ont des ressources limitées et souligne qu’à long terme, il est fort probable qu’au moins quelques élèves changent de classe et apprennent en anglais.

Si on investit dans la programmation non essentielle, il faut s’assurer qu'elle est viable à long terme et qu’on aura assez d’élèves , affirme Dan O’Brien.

L'histoire se répète?

Wendy Brake, une francophone à Kippens, à quelques kilomètres à l’ouest de Stephenville, croit que l’histoire se répète. Son grand-père n’avait pas le droit de parler français à l’école et elle a seulement appris le français à l’université.

À l’école, ils ont été battus pour avoir parlé leur langue. Mon grand-pêre a décidé de ne pas enseigner l’anglais à ses enfants parce qu’il ne voulait pas qu’ils soient battus , raconte Wendy Brake.

« C’est notre langue, ça nous a été volé. Je veux que mes jeunes aient l’occasion de parler leur langue. » — Une citation de Wendy Brake

Mme Brake rappelle qu’il n’y a pas d’école francophone à Stephenville. L’immersion, pour des familles francophones qui ont perdu leur langue, est la seule façon de sauvegarder leur culture.

C’est une situation qui touche la communauté. Je vois des parents qui ont des enfants et ils veulent que leurs enfants aient l’occasion d’apprendre le français à la maternelle dans deux ans. Ces parents envoient aussi des lettres. Ces parents téléphonent à l'école pour demander les cours , explique-t-elle.

Dan O’Brien affirme que le conseil scolaire doit avoir une politique cohérente en matière de dotation à l’échelle provinciale. Mais le député progressiste-conservateur, Tony Wakeham, estime que sa circonscription de Stephenville-Port au port est la capitale francophone de la province. Dans sa région, la politique doit être plus souple.

On a des enfants qui veulent parler français et le gouvernement devrait faire tout son possible pour s'assurer qu’on ait accès à l’immersion française dans Stephenville-Port au Port , affirme-t-il. C’est tellement important pour ces gens-là. Point final.

Dan O’Brien affirme qu’il a voulu être transparent avec nos parents et leur expliquer que pour le moment, il n’y a pas assez de jeunes pour offrir des cours d’immersion en septembre.

Une décision définitive sera prise d’ici avril.

Le programme de prématernelle Kinderstart doit commencer le mois prochain et se déroulera uniquement en anglais, selon la lettre envoyée le 6 janvier.