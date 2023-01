Une intelligence artificielle pour discuter avec Socrate, Batman ou Billie Eilish

Alors que tout le monde parle du robot conversationnel d’OpenAI, ChatGPT, et de ses réponses impressionnantes, un logiciel semblable développé par deux ex-employés de Google, qui a moins fait les manchettes, pourrait vous permettre de parler à des personnalités et personnages célèbres, même d’outre-tombe.

Lancée en septembre dernier, la version bêta de Character.AI  (Nouvelle fenêtre) offre de dialoguer avec plus de 350 personnalités connues ou personnages fictifs tels que Super Mario, Albert Einstein, la défunte reine Élisabeth II, la chanteuse Billie Eilish, le philosophe grec Socrate, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ou encore avec le psychanalyste Sigmund Freud.

Évidemment, on n'entre pas directement en contact avec ces personnes. On communique plutôt avec des modèles de langage propulsés par l’intelligence artificielle (IA) qui ont analysé des données provenant d’articles de nouvelles, de livres et de diverses sources pour produire des réponses qu’on pourrait, de façon plus ou moins plausible, attribuer à ces personnes.

Attention, tout est inventé

Comme pour ChatGPT, dont les réponses renferment des faussetés et des passages totalement incohérents, le but n’est pas l’exactitude des informations transmises. Character.AI le rappelle d’ailleurs un peu partout, avec des avertissements disant : souvenez-vous : tout ce que ces personnages disent est inventé! .

Il s’agit plutôt d’une expérience ludique, où la communauté technophile est invitée à créer ses propres personnages, en lui donnant des attributs et en l’entraînant au dialogue.

Inutile de dire qu’un superordinateur qui hallucine n’est pas une source fiable d’information, peut-on lire dans une note explicative sur le site de Character.AI. Nous espérons que vous trouverez en Character.AI un outil utile pour l’imagination, les remue-méninges, l’apprentissage de langues et une foule d’autres utilisations auxquelles nous n’avons pas encore pensé.

Le site web de Character.AI est accessible gratuitement, et des applications pour iOS et Android sont en développement, selon ce qu’indique l’entreprise sur son site web.