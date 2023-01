Des investisseurs manitobains et 2 organismes de charité perdent plus d’1 M$ en Bolivie

Il s'agit d'un groupe d'investisseurs privés et de deux organismes de charité, soit Youth for Christ (YFC) de Portage-la-Prairie et Back to the Bible.

Selon un rapport de la Commission, ils ont mis de l'argent dans un prêteur sur hypothèque de la Bolivie, Mutual Guapay en 2005 qui avait, alors, des problèmes de liquidités.

Ils ont constaté, trois ans plus tard, que leur argent avait disparu.

YFC Portage la Prairie et Back to the Bible ont participé à l'opération bolivienne, présentée comme sûre et rentable, à hauteur de 123 200 $ et 250 000 $respectivement. Les particuliers ont investi environ 772 000 $.

Selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, ces investisseurs ont été trompés par Jack Neuf de la Jack Neufeld Family Charitable Foundation, qui aurait violé plusieurs sections de la Loi sur les valeurs mobilières.

Il aurait fait de fausses déclarations importantes aux investisseurs, agit de manière contraire à l'intérêt public et négocier des titres sans être enregistré et sans prospectus, notamment.

M. Neufeld fréquentait certains des mêmes cercles chrétiens que ses victimes, et c'est ainsi qu'il a gagné leur confiance, selon la décision.

Il aurait dit au directeur général de YFC qu'en échange d'un investissement de 100 000 dollars américains, la fondation de Neufeld garantit le principal et paierait un taux de rendement de 10 % par an pendant trois ans, après quoi l'argent serait rendu à son organisme de bienfaisance. De plus, des actions dans la banque bolivienne lui fourniraient un flux de revenus , selon les documents de la Commission des valeurs mobilières.

Au cours des années suivantes, Jack Neufeld a envoyé aux investisseurs une série de lettres et de courriels avec des informations trompeuses et incorrecteset dissimulaient des informations pertinentes , selon la décision de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba.

Le Commission a commencé son enquête en octobre 2010, lorsqu'un représentant de l'un des investisseurs du Manitoba a fourni des documents qui fondaient les allégations à examiner.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il a fallu tant de temps pour parvenir à une décision, le directeur général et avocat de la Commission Chris Besko, a répondu que les cas de cette nature sont très compliqués et que les enquêtes prennent du temps.

Le chef des opérations à de The Good News Broadcasting Association of Canada, qui produit l'émission Back to the Bible, Steve Biggerstaff affirme que son organisme n'a jamais récupéré l'argent.

C'était à une époque différente de l'organisation et, depuis, avec le nouveau conseil d'administration et les nouveaux cadres, ce type d'investissement n'existe tout simplement plus , a déclaré M. Biggerstaff.

L'avocat de Monsieur Neufeld n'a pas souhaité commenter cette affaire, ni Youth For Christ à Portage la Prairie.

Aucune date n'a été fixée pour l'audience sur les sanctions.

Avec les informations de Joanne Levasseur