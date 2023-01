Un centre d’évacuation pour les Premières Nations est en expansion à Val Rita

Le Centre d’évacuation et de formation 5 Star a vu le jour le printemps dernier dans l’ancienne auberge de la communauté.

Les propriétaires de l’édifice avaient alors acquiescé à une demande de la municipalité d’accueillir des évacués, selon une des employées, Mélanie Breton.

La municipalité a ainsi accepté l’invitation de la province, plus précisément de Gestion des situations d’urgence Ontario, d’être une communauté hôte lors d'évacuations de Premières Nations liées à des crues des eaux ou à des incendies de forêt.

On a eu, je pense, près de 50 personnes qui sont venus dans l’établissement actuel, mais la province demandait encore des sites additionnels. On s’est mis à faire les démarches pour pouvoir agrandir et en accommoder davantage , affirme Mme Breton, employée de O’Briens Classic Grill.

Le centre d'évacuation et de formation 5 Star a été créé l'an dernier dans l'ancienne auberge de Val Rita. Photo : Avec la permission de Mélanie Breton

Évacués en raison de la crue printanière, des résidents de la Première Nation de Kashechewan ont été hébergés au centre pendant quelques semaines.

Mme Breton souligne que l’édifice existant compte 14 chambres et que l’agrandissement, qui doit être terminé d'ici la fin mars, permettra d'ajouter neuf unités familiales.

« Je ne suis pas certaine qu’il y a d'autres modèles comme ça dans la province. C’est vraiment conçu pour aider et accueillir le mieux possible les gens des Premières Nations. » — Une citation de Mélanie Breton, coordonnatrice pour O’Briens Classic Grill

Des employés préparent et servent des repas sur place. Les évacués peuvent aussi profiter d’une salle communautaire et d’une salle de lavage.

Mme Breton souligne que l’entreprise offre également des activités aux personnes évacuées, selon leurs intérêts, en collaboration avec la communauté.

Le printemps dernier, des résidents de Kashechewan évacués à Val Rita ont eu la chance d'aller voir des chevaux. Photo : Avec la permission de Mélanie Breton

L’établissement se veut aussi un centre de formation régional sur la gestion des urgences pour divers représentants municipaux, des Premières Nations ou autres organismes.

Habituellement, les gens se déplacent et se rendent dans le sud pour suivre ces formations-là. Donc ce fut une situation gagnant-gagnant pour les organismes et les employeurs de venir chercher leur formation à Val Rita , affirme Mme Breton.

Les instructeurs pour les formations se sont déplacés dans la communauté.

Par ailleurs, Mme Breton affirme que les propriétaires sont en train d’examiner d’autres projets pour diversifier et rentabiliser l’espace à longueur d’année .

Un sous-traitant pour la municipalité

L’entreprise agit comme un sous-traitant pour la municipalité de Val Rita-Harty pour les services d’accueil et d’hébergement des personnes évacuées.

Le financement provincial pour les services passe d’abord par la municipalité.

La municipalité seule, on n’a pas le personnel suffisant pour répondre à tous les critères et tout le travail qui a besoin d’être fait pendant une évacuation , affirme la maire de la municipalité, Johanne Baril.

Mme Baril se dit très fière de cette initiative et se réjouit du projet d’expansion qui stimule l’économie.

Ça nous plaît. En plus d’être en mesure de récolter plus de revenus en taxation, ça va permettre au centre d’évacuation de recevoir plus d’évacués , affirme la maire.

Elle rappelle que la décision de la municipalité d’accueillir des évacués fait partie de son engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones.