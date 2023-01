Les billets pour les Jeux d’hiver du Canada sont en vente

Il faudra sortir le portefeuille pour assister aux Jeux d'hiver du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard, car certains billets ou laissez-passer sont dispendieux.

Il faudra notamment débourser 475 $ pour une famille de quatre personnes afin d'assister à la plupart des compétitions. Avec ces laissez-passer, il ne sera cependant pas possible d'assister aux cérémonies d'ouvertures et de fermetures ainsi qu'aux épreuves de médailles. Un billet supplémentaire sera alors nécessaire.

Les prix des billets individuels pour les compétitions varient entre 19 et 30 $. Ceux pour les cérémonies coûteront 85 $.

Un coût, certes, mais qui en vaut la chandelle selon Michelle Blanchard, coordinatrice des langues officielles et de la sensibilisation communautaire.

« Si vous êtes sportifs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes partisans d'une équipe, alors oui, à 100 %! » — Une citation de Michelle Blanchard, coordinatrice des langues officielles et de la sensibilisation communautaire.

Gratuité de certaines épreuves

La société hôtesse des jeux se défend et assure que le prix des billets et des laissez-passer est équitable et uniforme. Elle assure aussi que la stratégie des prix est comparable à celle des jeux précédents et aide à compenser les coûts d'exploitation engagés pour accueillir les jeux.

Les canons à neige fonctionnent en permanence sur le site alpin. Il faudra fabriquer beaucoup de neige en vue des Jeux du Canada 2023. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

D'ailleurs, certaines disciplines seront gratuites comme les épreuves suivantes :

Ski de fond, biathlon et ski paranordique au parc de ski Mark Arendz à Brookvale;

Planche à neige, ski acrobatique et para alpin au parc de ski Mark Arendz à Brookvale;

Ski acrobatique, ski alpin et para-alpin à Crabbe Mountain à Fredericton;

Patinage de vitesse–longue piste à l'anneau d'Halifax.

Des rabais seront aussi disponibles pour certaines personnes.

« Nous avons un rabais sur les laissez-passer pour la semaine une et deux, les passes adultes. Il y a aussi un rabais de 20 % pour les jeunes et pour les ainés. » — Une citation de Michelle Blanchard, coordinatrice des langues officielles et de la sensibilisation communautaire.

D'autres billets pour une journée à 20 dollars seront prochainement mis à la vente pour le public.

Les billets sont d'ailleurs en vente, sur le site des jeux d'hiver du Canada ainsi qu'au centre Credit Union à Summerside.