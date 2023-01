La pénurie de certains médicaments persiste en Saskatchewan

La pénurie de médicaments contre le rhume, la grippe et la douleur se poursuit en Saskatchewan, selon des pharmaciens.

Le stock de médicaments contre la toux et le rhume est épuisé ou en train d’épuiser indiquent une vingtaine de pharmaciens de Regina et de Saskatoon interrogés par CBC /Radio-Canada.

Nos étagères sont vides et les médicaments contre la toux et le rhume sont introuvables. Nous ne pouvons pas en commander et nous n’avons aucune date précise à laquelle ils seront disponibles , déclare une pharmacienne de Saskatoon, Jaclyn Katelnikoff qui espère que la situation s'améliore.

Jaclyn Katelnikoff avoue qu’elle reçoit de nombreux appels concernant la disponibilité de certains médicaments, notamment l’Advil.

Les besoins en médicaments contre les grippes sont énormes pendant cette période, explique la pharmacienne de la Ville des ponts qui est obligée de limiter le Tylenol à une boîte par famille et fabriquer certains médicaments sur place pour faire face à la situation.

Jaclyn Katelnikoff indique que les étagères de sa pharmacie sont vides, et que les médicaments contre la toux et le rhume sont indisponibles. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

Pendant la période des Fêtes, il y avait un grand besoin d'antibiotiques. Depuis-là, certains antibiotiques pour enfants sont revenus, la situation semble évoluer dans le bon sens , affirme Jaclyn Katelnikoff qui note que l'approvisionnement pour les adultes est resté stable.

La pharmacie Pulse à la capitale provinciale signale qu’elle a des commandes en attente, notamment pour les sirops de Tylenol et les médicaments à mâcher.

Les rayons des médicaments contre le rhume, la grippe et la toux sont à peu près vides. C'est la haute saison de la grippe et il y a un grand besoin dans la communauté , précise le pharmacien Darshak Patel.

Selon lui, certaines grandes chaînes de pharmacies ont reçu des approvisionnements américains plus tôt que les petits établissements.

Un enjeu national

Le directeur général de l’Association des pharmaciens de la Saskatchewan, Michael Fougere, souligne que la pénurie des médicaments est un problème à l’échelle nationale.

Selon le directeur général de l'Association des pharmaciens de la Saskatchewan, la pénurie de médicaments est un problème systémique à travers l'Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la demande de médicaments est plus importante en raison de la montée en flèche de la grippe partout en province.

Pour Michael Fougere, il s’agit d’un problème systémique à travers l'Amérique du Nord. Il note également une inégalité de la livraison qui contribue aussi à aggraver la situation.

« Nous savons qu'il y a des problèmes de distribution. La distribution n'est pas juste et équitable. » — Une citation de Michael Fougere, directeur général de l’Association des pharmaciens de la Saskatchewan

En novembre, le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, a déclaré que la province travaillait avec le gouvernement fédéral pour fournir davantage d'analgésiques pour enfants.

Dans une déclaration envoyée à CBC /Radio-Canada, le ministère de la Santé de la Saskatchewan précise qu’il est régulièrement en contact avec Santé Canada concernant les démarches pour combler les pénuries, notamment en ce qui concerne les analgésiques, les antibiotiques pédiatriques et les médicaments pour adultes contre la toux et le rhume.

Le ministère encourage les Saskatchewanais à se faire vacciner contre la grippe afin de prévenir la propagation des maladies.

Avec les informations de Pratyush Dayal