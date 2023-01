L’olympien Marc Gagnon intronisé au Hall d’honneur des Jeux du Canada

Le Hall d’honneur rend hommage aux anciens des Jeux du Canada, qui se sont illustrés pendant l’événement ainsi qu’au cours de leur carrière.

Marc Gagnon, qui agit désormais comme entraîneur adjoint avec le programme national de courte piste, fait partie des cinq personnalités qui recevront cet honneur lors des prochains Jeux d’hiver du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard. La cérémonie d’intronisation aura lieu le 17 février à Charlottetown, la veille de l’ouverture des Jeux.

« Les Jeux du Canada sont la meilleure chose qui puisse arriver à de jeunes athlètes. En plus d’être l’un des plus grands événements auxquels ils participeront, les Jeux du Canada les préparent émotionnellement aux Jeux olympiques. Personnellement, les Jeux d’hiver du Canada sont, après les Jeux olympiques, la plus belle compétition à laquelle j’ai participé. Je suis sérieux. J’ai pleuré à la fin, quand la flamme s’est éteinte. »