4,6 M$ pour rénover la salle du Vieux bureau de poste à Lévis

La salle de spectacle du Vieux Bureau de poste à Lévis sera agrandie et passe de 100 à 150 places grâce à un investissement de 4,6 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral.

La scène sera entièrement refaite à neuf dans une nouvelle section de bâtiment construite sur une portion du stationnement actuel. Le bâtiment existant, construit en 1928, deviendra quant à lui le foyer d’accueil et sera entièrement rénové.

On veut conserver le caractère particulier de la salle du Vieux Bureau de poste. On veut conserver le caractère intime , commente le maire de Lévis pour justifier la décision de ne pas offrir plus de 150 sièges. Gilles Lehouillier précise que la salle du Vieux Bureau de poste, depuis sa création, a permis à plus de 2300 artistes de la relève de se faire connaître.

Le maire précise qu’un concours d’architecture sera lancé pour la conception de l’agrandissement, ce qui permettra de bien l’agencer au bâtiment patrimonial.

Impact sur la programmation

Les programmes de financements gouvernementaux fixent un délai de trois ans pour la réalisation des travaux. La présidente du conseil d’administration de Diffusion avant-scène, l’organisme qui exploite le Vieux Bureau de poste, souligne qu’il y aura nécessairement des impacts sur la programmation habituelle pendant les travaux.

Marie-Hélène Julien, présidente du conseil d’administration de Diffusion avant-scène Photo : Radio-Canada

Marie-Hélène Julien explique toutefois qu’il sera possible de présenter certains spectacles à l’extérieur pendant l’été ou encore de louer l’auditorium du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent. Évidemment que les programmations vont être un peu plus restreintes […], mais on a quelques as dans notre manche pour être capables de surmonter ça.

En plus des 4,6 millions annoncés jeudi par Québec et Ottawa, la Ville de Lévis investit également 5,9 millions de dollars dans la modernisation de la salle de spectacle.