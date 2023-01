Sous-variant XBB.1.5 : la santé publique de la Saskatchewan s’adaptera à la situation

Quelques cas du sous-variant XBB.1.5 ont été détectés en Saskatchewan, où la santé publique dit suivre la situation de près. Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab, s’attend à ce qu’il y ait plus de cas.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce nouveau sous-variant serait un des plus transmissibles jusqu'ici.

Pour éviter une importante propagation, le Dr Saqib Shahab recommande aux Saskatchewanais de porter un couvre-visage dans les espaces publics intérieurs, de garder à jour leur carnet de vaccination contre la COVID-19 et l’influenza et d’être prudents en présence de personnes à risque.

Des études suggèrent que ce sous-variant pourrait contourner l’immunité normalement offerte après une infection ou la vaccination. Si c'était le cas, le Dr Shahab pourrait revoir la stratégie de la province et imposer des mesures sanitaires.

« Cela pourrait arriver seulement si la maladie est plus grave et si elle échappe entièrement au vaccin ou à l’immunité après une infection. » — Une citation de Le Dr Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan

Le Dr Shahab estime qu’il faut toujours garder en tête le fait que la COVID-19 est toujours présente. Cependant, avec la saison de la grippe, il a aussi remarqué que les gens sont plus nombreux à porter un masque pour se protéger des virus en circulation.

Des recommandations pour réduire la propagation

La professeure et anthropologue médicale spécialisée en recherche sur les maladies infectieuses à l’Université de la Saskatchewan, Pamela Downe, estime qu’il faut agir en amont, sachant que ce sous-variant pourrait contourner la vaccination et être plus sévère.

« Je pense toujours qu'il est préférable d'agir avec prudence dès que l'on a des données suggestives, ce qui est le cas actuellement. » — Une citation de Pamela Downe, professeure et anthropologue médicale spécialisée en recherche sur les maladies infectieuses à l’Université de la Saskatchewan

Elle s’attend aussi à voir les cas augmenter de façon exponentielle. Elle préférerait que l'Autorité de la santé de la Saskatchewan soit proactive et que des mesures soient mises en place pour prévenir les infections.

Pamela Downe recommande de travailler avec les écoles publiques pour améliorer la ventilation dans les établissements, afin d'éviter que les enfants soient malades. Selon elle, beaucoup d’écoles ont une ventilation inadéquate.

Elle ajoute qu’il faudrait rendre plus accessibles les informations en lien avec la situation des maladies respiratoires, notamment en publiant un rapport hebdomadaire plutôt qu’aux deux semaines. Elle encourage le port du couvre-visage et la mise à jour du carnet de vaccination.

Enfin, Pamela Downe conclut en expliquant qu’il serait rassurant pour les communautés de la province de savoir que cette situation est aussi une priorité pour le gouvernement.