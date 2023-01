La situation économique et la qualité de vie attirent les gens vers le Sud-Ouest ontarien

De plus en plus de gens déménagent à Chatham-Kent, selon la compagnie de location de camions et de remorques U-Haul. L'entreprise compare les locations de véhicules de clients qui quittent les villes à celles de ceux qui viennent s'y installer. Et, selon elle, c'est Chatham-Kent qui a obtenu le bilan le plus favorable parmi les villes canadiennes en 2022, un constat qui trouve des échos sur le terrain.