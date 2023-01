Recrutement de médecins en Irlande : le ministre est optimiste, le NPD est sceptique

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne, espère que sa mission de recrutement de professionnels de la santé en Irlande portera des fruits, mais le NPD en doute fortement, et la Société médicale de l’Irlande exprime de l’inquiétude parce que ce pays connaît aussi une crise dans son système de santé.

Le ministre Tom Osborne dirige cette équipe qui compte 11 recruteurs. L’équipe effectue un voyage de six jours dans quatre villes irlandaises.

Nous nous tournons vers l’Irlande en raison des similitudes en matière de formation médicale et de culture , affirme M. Osborne.

Recruter des médecins est son principal objectif. Il espère aussi recruter d'autres professionnels de la santé, notamment en matière de soins infirmiers.

Le ministre Osborne dit regretter d'avoir à tenter de faire du recrutement à l’étranger, mais c’est selon lui une réalité inévitable de nos jours.

Son gouvernement proposera aux candidats potentiels des mesures incitatives, mais M. Osborne ne précise pas lesquelles. Nous croyons que nous pouvons être concurrentiels , dit-il.

Il mentionne toutefois des coûts plus faibles pour le logement et des distances plus courtes à parcourir chaque jour pour travailler comme étant des avantages à Terre-Neuve-et-Labrador comparativement à l'Irlande.

Une pénurie de professionnels de part et d’autre

La Société médicale de Terre-Neuve-et-Labrador estime que plus de 136 000 personnes n’ont pas de médecin de famille. La province connaît aussi une pénurie d’infirmières et de travailleurs paramédicaux.

L’Irlande connaît ces temps-ci une crise dans ses services médicaux d’urgence, selon le Dr Matthew Sadlier, président du comité consultatif de la Société médicale de l'Irlande. Il dit que c’est une tempête parfaite et que les médecins sont exténués.

Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas la première autorité étrangère à faire du recrutement dans le système de santé irlandais, indique le Dr Sadlier. Il précise que des centaines de médecins irlandais ont déménagé en Australie l’an dernier, par exemple.

Matthew Sadlier reconnaît que le Canada est un pays attirant, mais il souligne que la possibilité d’un autre exode de médecins est très inquiétante en Irlande.

Les doutes des néo-démocrates

Le chef intérimaire du NPD , Jim Dinn, juge que la mission de Tom Osborne est ironique étant donné la crise dans le système de santé irlandais. Il doute aussi que la province puisse garder à son emploi les travailleurs qu’elle recruterait dans ce pays.

À moins de commencer à régler les causes sous-jacentes qui poussent nos propres infirmières à démissionner pour travailler de façon occasionnelle, devenir des infirmières itinérantes ou travailler dans le secteur privé, je ne crois pas que cela va résoudre le problème , affirme Jim Dinn.

Jim Dinn, chef par intérim du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador, doute que la mission de recrutement en Irlande connaisse du succès en fin de compte (archives). Photo : CBC / Danny Arsenault

Jim Dinn conseille au gouvernement d’en faire plus pour retenir ses propres professionnels de la santé et convaincre ceux qui sont partis de retourner travailler à Terre-Neuve-et-Labrador.