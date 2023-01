Le Mois Multi renoue avec les artistes internationaux

Un texte de Gabrielle Morissette

On est vraiment heureux. Je dirais que c’est plus que la normale. C’est l’une des plus grandes éditions que nous avons créées depuis le début du festival , affirme Mélanie Bédard, directrice générale et à la programmation chez Productions Recto-Verso.

La programmation du 24e festival d’arts multidisciplinaires et électroniques se déploie en trois volets principaux : les spectacles et les performances, le volet pro et les installations. Ce dernier met en lumière le travail d’artistes internationaux. Le retour de ces échanges entre les artistes d’ici et d’ailleurs était depuis longtemps espéré par l’équipe du Mois Multi.

« Faire réseauter ces gens-là avec nos artistes québécois, ça fait en sorte que nos artistes rayonnent, car ils apprennent à connaître d’autres personnes. » — Une citation de Mélanie Bédard, directrice générale et à la programmation chez Productions Recto-Verso

Les artistes invités proviennent d’une dizaine de pays, dont l’Iran, l’Allemagne, la France et la République démocratique du Congo. À l’Espace 400e, ils présenteront huit œuvres s’inspirant de la nature, de l’urgence climatique, ainsi que du rapport à l’autre, au temps et à la technologie.

C’est de voir comment un artiste de la République du Congo parle de l’écologie, de la pollution, et de comment nos artistes présentent aussi un même rapport à ces enjeux qui touchent tout le monde actuellement. On ne vit pas les mêmes choses, et c’est ça qui est intéressant , renchérit-elle.

L'installation «En oscillation» d'Amélie Brindamour Photo : Radio-Canada / Gracieuseté / Amélie Brindamour

Le festival bonifie son offre

De nouveaux lieux accueilleront les festivaliers. Ils pourront profiter d’activités et de spectacles au Diamant, au Pantoum, dans quelques bibliothèques de la ville de Québec et à l’Espace 400e. Ces récentes collaborations permettent à l’équipe du Mois Multi d’être présente à plusieurs endroits en même temps.

Avant, on vivait deux semaines de spectacles, et on transformait nos espaces [la Coopérative Méduse] pour créer le volet installations. Cette année, les deux moments sont en simultané. Pour nous, ça fait une grande différence , décrit la directrice générale.

Puis, le volet pro , instauré l’année dernière, se déroulera pour une première fois en présentiel, également à l’Espace 400e. Les tables rondes et les conférences de ce volet sont d’ailleurs accessibles au public.