Enlèvement d’Elnaz Hajtamiri : la police offre une récompense de 100 000 $

La famille [d’Elnaz Hajtamiri] souffre de son absence et a dû survivre une année avec peu de réponses , a rappelé l’inspecteur-détective Martin Graham de la Police provinciale de l’Ontario, jeudi.

Nous ne pouvons pas imaginer leur douleur.

Il a annoncé que la PPO , la Police régionale de York et la Commission des services de la Police régionale de York avaient joint leurs efforts pour offrir une récompense de 100 000 $ en échange de toute information qui permettrait de retrouver la jeune femme.

Selon les policiers, Elnaz Hajtamiri a été enlevée du domicile d’un de ses proches à Wasaga Beach, par trois hommes cagoulés.

Quelqu’un connaît l’identité de ces hommes , affirme l’inspecteur Graham, ajoutant que tout indice peut être transmis anonymement à l’organisme Échec au crime (Crime Stoppers).

Il a également lu à voix haute une déclaration écrite de la mère d’Elnaz Hajtamiri.

Rien ne pèse plus lourdement sur nos âmes que l’idée de ne jamais savoir ce qui est arrivé à Elnaz , a écrit cette dernière.

« Nous savons qu’il y a des gens qui ont des informations et qui songent peut-être à contacter les autorités. Nous prions pour que vous fassiez la bonne chose et mettiez fin à nos souffrances. » — Une citation de Déclaration de la mère d’Elnaz Hajtamiri

La police a publié une brève description écrite du trio et les portraits-robots de deux des trois suspects en se basant sur le témoignage de deux personnes qui disent avoir vu l’événement.

Le soir de l'enlèvement, ces deux suspects portaient des cagoules et des manteaux foncés par-dessus de faux habits de policiers. Ils avaient également des écussons or, rouge et bleu autour de leurs cous.

Les portraits-robots de deux des trois suspects dans l'enlèvement d'Elnaz Hajtamiri. Photo : Police provinciale de l'Ontario (PPO)

Un ex-petit ami accusé

Mohammad Lilo, un homme de Brossard qui a fréquenté Elnaz Hajtamiri dans le passé, a été accusé d'enlèvement en lien avec l’affaire.

M. Lilo et deux autres hommes font aussi face à des accusations en lien avec une agression envers Mme Hajtamiri, qui se serait produite quelques semaines avant sa disparition.

La police a dit que la jeune femme avait été attaquée avec une poêle à frire dans le stationnement sous-terrain d’un immeuble résidentiel de Richmond Hill en décembre 2021.

Mohamad Lilo demeure en détention en attendant son procès.

La police recherche trois autres suspects en lien avec l’enlèvement.

Avec des informations de La Presse canadienne