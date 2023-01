La plus grande fleur fossilisée découverte se dévoile sous un nouveau nom

De nouvelles analyses de la plus grande fleur fossilisée connue conservée dans de l'ambre, trois fois plus grande que les autres découvertes à ce jour, ont été publiées par des biologistes du Musée d'histoire naturelle de Berlin dans la revue Scientific reports (Nouvelle fenêtre) .

La fleur est enfermée dans de l'ambre provenant d’une forêt d'Europe du Nord. Elle est datée de l'Éocène supérieur, soit il y a entre 33,9 millions et 38 millions d'années. Avec ses 28 millimètres de diamètre, elle est beaucoup plus grande que les autres spécimens floraux fossiles connus, qui n’excèdent pas 10 mm.

Fleur fossile de Symplocos kowalewskii (Symplocaceae). Elle est, à ce jour, la plus grande découverte dans de l'ambre. Photo : Museum für Naturkunde Berlin/Carola Radke

Les biologistes évolutionnistes Eva-Maria Sadowski et Christa-Charlotte Hofmann ont réanalysé la fleur fossilisée de taille exceptionnelle décrite pour la première fois en 1872 et associée à l’ordre des théacées (Theaceae). À l’époque, elle avait été nommée Stewartia kowalewskii.

Or, l’analyse du pollen extrait des anthères de l'inclusion florale a cependant révélé de fortes affinités avec les espèces asiatiques du genre des Symplocos (Symplocaceae), ce qui a conduit les scientifiques à proposer un nouveau nom, Symplocos kowalewskii.

Détails de l'anthère de la fleur de Symplocos kowalewskii. Photo : Musée d'histoire naturelle de Berlin

Ce fossile représente le premier cas de Symplocaceae originaire de l'ambre baltique et soutient les affinités de sa flore avec les forêts actuelles de feuillus à feuillage persistant et les forêts humides mixtes de l'Asie de l'Est et du Sud-Est.

La plus ancienne trace fossile de Symplocaceae connue est un pollen découvert en Californie qui date du Maastrichtien, de 72 à 66 millions d’années, mais les biologistes ne s’entendent pas sur sa classification. En revanche, les plus anciens fossiles non ambigus de Symplocos sont des fruits de l'Éocène précoce (55 à 49 millions d’années) découverts en Virginie aux États-Unis.

Les auteurs estiment que la taille importante de S. kowalewskii est probablement due à une grande effusion de résine qui aurait enveloppé la fleur. Les propriétés de la résine auraient contribué à empêcher les organismes de se développer sur la fleur et de causer des dommages , affirment les chercheurs dans un communiqué.

Qu’est-ce que l’ambre?

L’ambre est une résine fossile jaunâtre ou rougeâtre sécrétée il y a des millions d'années par des conifères ou par certaines plantes. Elle peut contenir des organismes (insectes, animaux ou végétaux) parfois très bien conservés. Outre le fait qu’il puisse renseigner sur les espèces de l’époque, il peut également permettre aux paléontologues de reconstituer les paléoenvironnements et le climat de l’époque de sa formation.