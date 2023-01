Sunwing annule des vols vers le Sud au grand dam des voyageurs des Maritimes

Une propriétaire d’agence de voyages de la Péninsule acadienne a dû faire des pieds et des mains pour aider ses clients à s’envoler vers une destination soleil cet hiver.

J'ai passé la journée à appeler certains clients pour malheureusement leur donner la mauvaise nouvelle que leur vol était annulé pour des destinations sud , explique Lisette Cormier-Noël, propriétaire de l’agence de voyages Vasco à Lamèque.

Elle explique que la compagnie aérienne Sunwing l’a informée mardi que le voyage de certains de ses clients avait été carrément annulé.

Lisette Cormier Noël, propriétaire de l’agence de voyages Vasco à Lamèque (archives) Photo : Patrick Noël

Ses clients devaient s’envoler vers Varadero à partir de l’aéroport de Moncton et vers Cayo Coco à partir de Fredericton.

Lisette Cormier-Noël précise que la compagnie a réduit considérablement le nombre de vols par semaine pour ces deux destinations pour des raisons opérationnelles, et ce pour toute la saison qui s’étend de février à début mai, selon les informations qu’elle a obtenues.

Inquiétude et méfiance

C’était le branle-bas de combat pour la propriétaire d’agence de voyages qui a dû communiquer avec tous ses clients et évaluer les options.

Je vous dirais que la majorité a annulé , raconte-t-elle, en expliquant que plusieurs clients ne pouvaient pas modifier leur période de vacances au travail, par exemple, ou ont tout simplement choisi de ne plus faire affaire avec Sunwing.

Depuis les vacances de Noël et avec tout le fiasco qui s’est passé avec Sunwing, certains disaient « on attendait juste que tu nous appelles, on le savait que ça s'en venait ».

Des voyageurs qui ont des billets d'avion de la compagnie aérienne Sunwing ont été bloqués dans des aéroports au Mexique, à Cuba et en République dominicaine ces dernières semaines en raison de vols retardés et annulés. Photo : (Elizabeth Ruiz/AFP/Getty Images)

Lisette Cormier-Noël précise qu’il est encore possible de voyager vers ces destinations avec Sunwing à partir des aéroports du Nouveau-Brunswick, pour le moment, mais que le choix est très limité .

Mais le fait qu’on peut juste partir une journée de Moncton ou une journée de Halifax ou même Fredericton [par semaine], les gens disent « bof, je vais conduire jusqu'à Québec. Au moins là, j’aurais plus de choix », mais ça occasionne des dépenses , dit-elle.

C’est insultant , dit un voyageur

Francis Perry, de Fredericton, devait s’envoler vers Cayo Coco à la fin février. Il fait partie de ceux qui ont reçu le fameux courriel d’annulation de son vol.

Francis Perry a dû faire une autre réservation avec Sunwing pour la même destination, mais en partant de l'aéroport de Moncton. Son voyage lui coûtera finalement plus cher. Photo : Facebook Francis Perry

Après avoir fait des recherches avec d’autres compagnies aériennes, il a décidé de faire une nouvelle réservation avec Sunwing, mais devra se rendre à l’aéroport de Moncton.

Toutefois, le prix du billet d’avion pour la même destination est maintenant plus dispendieux.

« C'est très insultant qu’une compagnie annule votre voyage et vous fasse payer plus cher pour vous réserver le même vol qui part d'une autre ville où vous devez vous rendre. » — Une citation de Francis Perry, voyageur

Francis Perry ajoute qu’il a été chanceux de ne devoir payer que 200 $ de plus, mais que certains de ses amis qui s’envoleront avec lui ont dû débourser 800 $ de plus. D’autres devront se rendre à Halifax et assumer les frais d’hébergement et de déplacement.

C’est seulement 200 $, mais c’est par principe. Je vais contester cela , raconte-t-il.

Seulement un vol par semaine entre Varadero et Moncton

Nous avons demandé plus de précisions à Sunwing sur le nombre de vols annulés pour la saison à partir des aéroports néo-brunswickois et sur les raisons qui expliquent cette décision. Nous attendons toujours une réponse.

La pdg de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, Courtney Burns, confirme que Sunwing a annulé un des deux vols hebdomadaires vers Varadero, Cuba, cet hiver .

Nous n'avons pas été informés de la raison, mais nous savons qu'ils ont effectué des changements similaires dans d'autres aéroports de leur réseau cette semaine , précise-t-elle.

Des vols au départ de Moncton, Fredericton et Halifax ont été annulés à quelques semaines du départ. Photo : Getty Images / Lukas Wunderlich

Courtney Burns ajoute que l’aéroport comprend que les compagnies aériennes sont aux prises avec des contraintes en matière de ressources lorsqu’elles planifient leur réseau .

Selon la pdg , Sunwing et Air Transit offrent toujours des vols à destination de Cuba, de la Floride, du Mexique, de la République dominicaine et de la Jamaïque. Mme Burns affirme ne pas être au courant d’autres annulations au calendrier pour l’instant.

Réduction des vols à Halifax aussi

À l'aéroport international Stanfield d'Halifax, la conseillère en communications et marketing, Leah Batstone, affirme par courriel que Sunwing a bel et bien réduit le nombre de ses vols pour les destinations d’Orlando, Cayo Largo del Sur et de Varadero.

Nous nous attendons à ce que les autres services de Sunwing au départ de Halifax Stanfield, y compris les vols vers diverses destinations dans les Caraïbes, en Jamaïque et au Mexique, se poursuivent , ajoute-t-elle.

Les petits aéroports écopent

L'aéroport international Roméo-LeBlanc, à Moncton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Lisette Cormier-Noël est agente de voyages depuis plusieurs années. Ce n’est pas la première fois qu’elle doit gérer une situation comme celle-là.

Parce que veut, veut pas, des compagnies comme ça, ils vont mettre le focus sur des grandes villes où est-ce qu’il y a beaucoup plus d’achalandage, beaucoup plus de vols. Malheureusement, c’est les régions comme nous qui écopent de certaines coupures pour réorganiser les choses , ajoute-t-elle.

Avec des renseignements de l'émission La matinale et d'Alix Villeneuve