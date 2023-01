Les urgences en N.É. débordent, car les patients n’ont nulle part où aller

Le Dr Robert Martel, qui a passé la majeure partie de sa carrière comme médecin urgentiste, affirme que les services d'urgences à travers le pays sont surpeuplés, que le personnel est surchargé et que les ressources sont épuisées.

Les politiciens et ceux qui étaient censés prendre des décisions éclairées n'ont vraiment pas pris les bonnes , dit-il.

Et en conséquence, nous nous retrouvons dans une très mauvaise situation dans tout le pays, et quand on arrivera à s'en sortir, ça n’aura pas été sans larmes.

Tragédie à Amherst

Tous les regards se sont tournés vers les services d'urgence de la province aprèsle décès d'une jeune mère dans un hôpital d'Amherst, en Nouvelle-Écosse.

Allison Holthoff Photo : Ali Holthoff / Facebook

Le 31 décembre, Allison Holthoff, a attendu plus de six heures pour voir un médecin au Centre régional de soins de santé de Cumberland alors qu'elle ressentait d'atroces douleurs abdominales.

Elle a fini par faire un arrêt cardiaque et sa mort a suscité des appels à l'action et à l'amélioration des services d'urgence.

Le Dr Robert Martel croit que les problèmes dans les services d'urgence découlent d’un problème plus vaste. Il explique que la Nouvelle-Écosse a une population plus âgée et plus malade qui a besoin de plus de lits de soins de longue durée et la province n’en a tout simplement pas assez.

Manque de lits

Le 11 janvier 2022, les hôpitaux de la province affichaient en moyenne 98 % d'occupation totale.

Certains hôpitaux affichaient même un taux d'occupation supérieur à 100 %, notamment l’Hôpital Général de Dartmouth à 112,8 % et l’Hôpital régional du South Shore à 125,9 %.

L'Hôpital régional de Dartmouth, à Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Paul Poirier

En fin de compte, si vous avez un tuyau bouché et que [les patients] ne peuvent pas bouger, il est peu probable que la salle d'attente se vide , dit le Dr Martel.

La titulaire d'une chaire de recherche du Canada en soins primaires au Département de médecine familiale de l'Université Dalhousie, Ruth Lavergne, partage l'avis du Dr Martel.

Ce qu’elle trouve alarmant c’est que les personnes sans médecin se rendent souvent aux urgences avec des maladies ou des blessures graves.

Les patients en Nouvelle-Écosse et partout au pays ont du mal à obtenir des soins en temps opportun , remarque-t-elle.

Elle rapporte que des personnes aux besoins complexes ne peuvent pas toujours être admises et les patients qui ont besoin d'un traitement supplémentaire ne peuvent souvent pas être déplacés hors des urgences par manque de lits dans les différentes unités.

C'est vrai qu'en moyenne au Canada, on a moins de lits d'hôpitaux par personne, mais ce n'est pas aussi simple que ça , constate Ruth Lavergne. Un lit d'hôpital doit être pourvu en personnel.

Manque de personnel

En date du 10 janvier 2022, il y avait 12 postes de médecins à combler dans les services d'urgence de la province, dont deux au Centre régional de soins de santé Cumberland à Amherst.

Pour ce qui est des infirmières, il y avait un taux de vacance moyen de près de 32 % dans les services d'urgence des centres de santé régionaux et de l'Infirmerie d'Halifax à la fin novembre 2021.

Une ambulance est stationnée devant l'Infirmerie d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

La directrice des services de santé pour la zone ouest de Santé Nouvelle-Écosse, Alyson Lamb, dit que l'autorité sanitaire se concentrait sur le recrutement et la rétention du personnel.

En attendant pour alléger le fardeau, elle rappelle que davantage de soins virtuels sont offerts et que des ambulanciers paramédicaux et des infirmières praticiennes ont été ajoutés aux services des urgences.

Nous avons ajusté nos modèles de soins en fonction des besoins qui existent , dit-elle. Mais nos prestataires de soins de santé continuent de fournir les meilleurs soins possibles, dans les circonstances auxquelles ils sont confrontés.

Problèmes de triage

Le DR Martel croit que les pénuries de personnel ont aussi exacerbé les temps d'attente dans les salles d'urgence. Surtout chez les infirmières qui doivent déterminer l'ordre dans lequel les patients sont traités, lors du triage.

La forte demande, souvent de la part de patients sans médecin, engorge les salles ds services d'urgence en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / SetsukoN

La gravité de l'état d'une personne détermine la rapidité avec laquelle un patient est trié.

En Nouvelle-Écosse, les patients avec des signes vitaux normaux et des conditions non urgentes sont considérés comme de niveau 5 et doivent être traités par un professionnel de la santé dans les deux heures.

Pendant ce temps, les personnes dans une condition potentiellement mortelle qui nécessitent une attention immédiate sont considérées comme de niveau 1 et doivent recevoir un traitement immédiatement.

Il devient très difficile pour une personne effectuant le triage de placer des patients dans une salle d'attente surpeuplée, où il pourrait y avoir 20 autres niveaux 2 qui ne peuvent pas être vus dans les délais, de sorte que le stress de la personne au triage est devenu énorme.