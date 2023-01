Surmortalité pendant la pandémie : 78,5 % des décès non attendus liés à la COVID-19

Le nombre total de décès en surnombre compilé au Canada pendant la pandémie – entre la fin mars 2020 et la fin août 2022 – s’élève à 53 741, selon des données provisoires compilées par Statistique Canada. Cela représente 7,6 % de décès de plus que le nombre auquel on aurait pu s'attendre s'il n'y avait pas eu de pandémie.

Les morts d’au moins 42 215 Canadiens, enregistrées pendant la même période, sont directement attribuables à la COVID-19.

La semaine la plus mortelle au Canada depuis le début de la pandémie a été la troisième semaine de janvier 2022 avec 26,8 % de décès de plus qu'attendu. C’est donc plus de 1 décès sur 4 survenu au cours de cette semaine qui n’était pas attendu.

Par ailleurs, le nombre de décès découlant d’intoxications involontaires par des substances nocives ou d'exposition à ces substances – drogues illégales, médicaments sur ordonnance et en vente libre, alcool, solvants et pesticides – a aussi augmenté entre 2020 et 2021.

Toutes proportions gardées, c'est chez les personnes de 65 ans et plus que la hausse a été la plus marquée (+ 34,3 %), suivies des personnes de moins de 45 ans (+ 26,7 %) et suivies de près des 45 à 64 ans (+ 26,3 %)

Hausse marquée des morts causées par l’alcool

Le nombre de morts causées par l’alcool au pays a également grimpé avec la pandémie, passant de 3200 en 2019 à 3790 en 2020, puis à 3875 en 2021.

L'augmentation annuelle de 18 % enregistrée de 2019 à 2020 est la plus grande à avoir été observée depuis au moins 20 ans au Canada. C’est chez les moins de 65 ans que le nombre de décès a augmenté le plus fortement (+ 27 %), passant de 1955 à 2490. Chez les 65 ans et plus, la hausse a été de 4 %, passant de 1245 à 1300.

En 2021, la progression a ralenti. Des 3875 décès causés par l'alcool, 2525 étaient recensés chez les moins de 65 ans et 1345 chez les 65 ans et plus, soit des niveaux semblables à ceux observés en 2020.

