Québec octroie 1,2 M $ à la MRC de Minganie pour la création d’un circuit touristique

La ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a fait l’annonce jeudi matin, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest à Havre-Saint-Pierre.

Karteri Champagne Jourdain était accompagnée du préfet de la MRC de Minganie, Luc Noël.

Selon les deux élus, le circuit permettra de mettre en valeur les attraits naturels de la Minganie et d'attirer plus de touristes.

Visiter la Minganie, c’est aller à la rencontre de ses habitants. Entre la forêt boréale et le golfe du fleuve Saint-Laurent, elle compte d'innombrables lacs et rivières et d’infinies plages de sable fin , souligne Kateri Champagne Jourdain.

La ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Elle ajoute que ce circuit touristique devrait très certainement attirer de nouveaux visiteurs et engendrer des retombées socio-économiques.

Cette annonce réjouit Luc Noël. Les efforts communs du gouvernement et de la MRC permettent d’ajouter un jalon au grand projet de développement touristique qui vise à décloisonner notre territoire pour le rendre plus accessible et le faire rayonner dans les régions ainsi que les provinces voisines , soutient-il.

Le préfet de la MRC de Minganie, Luc Noël Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

« Avec cette amélioration de l’offre touristique, on renforce notre positionnement stratégique. » — Une citation de Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie

De son côté, Andrée Laforest indique dans un communiqué de presse que la somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC . Comme ministre des Affaires municipales, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région , explique-t-elle.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La contribution du ministère des Affaires municipales se chiffre à 962 690 $. Cette somme provient du volet Projets Signature innovation des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). Pour sa part, la contribution de la MRC de Minganie totalise 240 672 $.

L'entente vient également confirmer la mise en place d'un programme financier pour accroître la capacité d'accueil et l'attractivité de la MRC .

Avec les informations de Félix Lebel et Charles-Étienne Drouin