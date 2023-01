Compagnie américaine de Chicago né en 1925, Sears arrive au Canada en 1952. Implantés dans plusieurs villes canadiennes, les magasins Sears deviendront un symbole de la classe moyenne et du développement des banlieues.

Dans les années 1950, Sears s’associe avec la compagnie Simpsons qui avait développé la vente par catalogue dès 1893. Les magasins à rayons seront connus sous le nom de Simpsons-Sears durant plusieurs années avant de simplement adopter le nom Sears.

En 1978, La Baie achète les magasins Simpsons, ce qui met fin au partenariat Simpsons-Sears. Le nom Simpsons disparaît.

Le 12 mai 1974 à l’émission La flèche du temps, le journaliste Paul-Émile Tremblay se prête au jeu de la commande par catalogue assistée par ordinateur.

Reportage de Paul-Émile Tremblay « L’ordinateur et le catalogue » qui teste l'expérience menée présentement chez Simpsons Sears Ltée à Toronto, en collaboration avec IBM et Bell Canada, qui permet à un client de téléphoner de son domicile directement à un ordinateur pour commander un article du catalogue de la maison.

Cette expérience menée par Simpsons Sears Ltée à Toronto, en collaboration avec IBM et Bell Canada, illustre bien la présence de plus en plus importante de l'ordinateur dans la vie des Canadiens.

Durant les années 1970 et 1980, la vente par catalogue connaît une importante croissance dans les grandes villes et dans leur banlieue. Elle demeurera populaire jusqu’à la fin des années 1990.

Comme l’explique le journaliste, au début des années 1900, les commandes par catalogue étaient davantage réservées aux populations éloignées des grands centres .

Dans certaines régions, le catalogue était le principal magasin. On faisait à peu près tout venir par commande : téléviseurs, électroménagers, outils de jardinage, meubles, jouets, vêtements, literie, décoration, outils…

Plusieurs se souviendront du catalogue spécial Cadeaux de rêves qui arrivait quelques semaines avant la période des Fêtes.

Reportage de Christine Saint-Pierre au sujet de la coupure de 50 000 postes chez Sears aux États-Unis. Sears Canada n’est pas affecté. L’exemple d’un comptoir Sears dans un commerce de nettoyage à sec. Le bulletin de nouvelles est animé par Simon Durivage.

Au Montréal ce soir du 25 janvier 1993, la journaliste Christine Saint-Pierre présente un reportage qui fait état de suppressions de 50 000 postes chez Sears aux États-Unis et la fin de la vente par catalogue chez nos voisins américains. Une secousse qui ne se fait pas sentir au Canada, comme en témoigne Léo Boucher qui tient un comptoir de commandes Sears dans son commerce de nettoyage à sec.

Au début des années 1990, on compte 1500 comptoirs comme celui de Léo Boucher.

En 1999, Sears acquiert Eaton pour 50 millions de dollars. Eaton qui, durant plus d’un siècle, avait eu Simpsons comme principal concurrent.

Mais à partir des années 2000, Sears subira un déclin.

Même si la compagnie Sears a été une pionnière de la vente par catalogue, elle n’a pas su s’adapter complètement à la nouvelle ère des achats en ligne.

« Au bord de la faillite, Sears Canada devient donc la dernière victime de la longue agonie du commerce au détail. » — Une citation de Geneviève Asselin

Le 22 juin 2017, la journaliste Guylaine Bussière interroge quelques consommateurs à la suite de l’annonce de la fermeture de 59 magasins et la perte de 2900 emplois au Canada.

Reportage de Guylaine Bussière au sujet de la fermeture de nombreux magasins Sears au Canada, une nouvelle annonciatrice du déclin de cette compagnie. Le bulletin de nouvelles est animé par Geneviève Asselin.

La journaliste explique que la clientèle des magasins ne s’est pas renouvelée au fil des ans.

« C’est un pan de notre passé qui disparaît. Sears, c’est presque une institution. Moi j’ai toujours connu Sears. » — Une citation de Client

Quelques mois plus tard, en octobre 2017, Sears Canada obtient l’autorisation du tribunal de vendre ses derniers actifs. La compagnie met à pied 12 000 employés supplémentaires.

Sears s'était attiré plusieurs critiques, notamment pour avoir versé des millions en primes à ses dirigeants pendant que de nombreux ex-employés voyaient leur régime de retraite amputé. Les derniers magasins ferment en janvier 2018.