Visite de Pierre Fitzgibbon : une aide financière de 2,2 M$ pour Centrem

Le ministre de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a amorcé sa visite au Saguenay–Lac-Saint-Jean jeudi matin en confirmant une aide financière de Québec de près de 2,2 M$ à l’entreprise Centrem d’Alma.

Québec accorde un prêt d'environ 1,2 M$ ainsi qu’une contribution financière non remboursable d’un million à l’entreprise, qui a récemment implanté une chaîne de tri automatisé pour augmenter sa production. Il s'agit d'un projet de 3,4 M$ au total, qui permet de consolider les 45 emplois du centre.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, était présente pour cette annonce faite dans les installations de Centrem. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

« Pour que le Québec continue de s’enrichir, on doit accélérer les projets d’automatisation qui visent à augmenter la productivité, comme Centrem le fait aujourd’hui. En traitant plus adéquatement les matières à récupérer, l’entreprise gagne en efficacité tout en conciliant économie et environnement. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional

Les installations de Centrem sont situées sur la rue des Pins à Alma. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Centrem se spécialise depuis 2006 dans la récupération et la revalorisation de résidus secs, de métaux ferreux et non ferreux ainsi que de divers sous-produits de la production de l’aluminium.

« Nous remercions le gouvernement du Québec pour son soutien dans la réalisation de ce projet d’envergure. Centrem est fière de prendre le virage de l’innovation et de l’automatisation en se dotant des meilleures technologies disponibles tout en sécurisant de bons emplois dans la région. Nous sommes en mesure de mieux servir la population et de contribuer encore plus significativement au développement durable grâce à de tels projets. » — Une citation de Yanick Tremblay, président de Centrem

Le ministre Fitzgibbon poursuit sa visite

À l’occasion de son passage dans la région, Pierre Fitzgibbon tiendra une conférence de presse au Centre TERRE du Cégep de Jonquière en après-midi. Il visitera également la microbrasserie l’Hopéra en fin de journée.