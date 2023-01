Les journalistes à l’étranger de Radio-Canada à l’honneur jeudi et vendredi

Après avoir sillonné la planète pour nous rapporter les histoires marquantes de 2023, les correspondants et correspondantes à l’étranger de Radio-Canada témoigneront de leur expérience, jeudi et vendredi, au cours de deux émissions spéciales enregistrées devant public à Montréal.

Marie-Eve Bédard et Raphaël Bouvier-Auclair (Paris), Tamara Alteresco (Europe de l’Est), Philippe Leblanc (Asie) ainsi qu’Azeb Wolde-Giorghis et Frédéric Arnould (Washington) participeront à En direct du monde jeudi, une émission diffusée de 20 h à 22 h sur ICI Télé et ICI RDI, ainsi que sur ses plateformes web et sur les réseaux sociaux.

Les membres de l'équipe pourront ainsi raconter à l'animatrice Anne-Marie Dussault – en remplacement de Céline Galipeau, absente pour des raisons de santé – comment ils et elles ont vécu les grands bouleversements du monde sur le terrain, les situations qui resteront gravées dans leur mémoire, ainsi que les défis qui se sont présentés sur leur route.

Vendredi, ce sera au tour de l’animateur de Midi info, Alec Castonguay, de recevoir les correspondants et correspondantes à l’étranger de Radio-Canada, à l’occasion d’un rendez-vous radiophonique unique en son genre, au cours duquel le public sera invité à poser ses questions. L'émission spéciale sera diffusée de 11 h 30 à 13 h sur ICI Première.

Parmi les sujets abordés, notons l’invasion russe en Ukraine, les droits des femmes à travers le monde ainsi que les difficultés et les défis du métier de journaliste.

En 2022, les six correspondants et correspondantes de Radio-Canada ainsi que plusieurs autres journalistes et reporters du diffuseur public ont sillonné 36 pays, dont l’Afghanistan, le Brésil, la Chine, la Grande-Bretagne, Haïti, Israël, le Mexique, la Russie et l’Ukraine.