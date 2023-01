Prostitution : la Cour suprême du Canada n’entendra pas l’appel de N. S.

La Cour d'appel de l'Ontario avait toutefois cassé ce jugement en statuant l'an dernier que la loi fédérale sur la prostitution était bel et bien constitutionnelle. La défense de N. S. avait alors décidé d'interjeter appel devant le plus haut tribunal au pays.

Comme à son habitude, la Cour suprême du Canada ne donne pas les raisons pour expliquer son refus de ne pas entendre la défense de N. S. que l'on ne peut identifier dans cette cause.

Dans ce bras de fer constitutionnel, chaque partie avait gagné une manche, mais le gouvernement ontarien a la main, fort de sa victoire en Cour d'appel de l'Ontario.

Avec le refus de la Cour suprême du Canada de jeudi matin, la loi fédérale en matière de prostitution est donc constitutionnelle comme en fait foi le verdict du plus haut tribunal de la province.

L'obtention d'un avantage matériel (le proxénétisme) et toute publicité sur des services sexuels sont toujours prohibées au Canada. Photo : Getty Images / Sébastien THOMAS - STH Photograp

Le gouvernement ontarien avait contesté avec succès le verdict de la Cour supérieure de l'Ontario, qui avait invalidé en 2021 trois articles de la loi fédérale sur la prostitution, parce qu'ils portaient atteinte, selon elle, aux droits à la sécurité de N. S..

La Cour d'appel de la province avait alors annulé le verdict d'acquittement prononcé contre N. S. devant un tribunal inférieur, ordonné un nouveau procès et rétabli la validité des trois articles controversés.

À l'époque, N. S. avait été acquitté, parce que le juge à son procès avait statué que la loi était inconstitutionnelle.

Dans sa décision, la Cour d'appel de l'Ontario avait toutefois expliqué que l'objectif principal de la loi est de décourager la prostitution et non pas d'assurer la sécurité des prostituées contre la violence.

Modèle scandinave

Le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario reflète donc toujours la position du précédent gouvernement Harper qui a mis en place le modèle scandinave en 2014 après sa défaite en Cour suprême dans l'arrêt Bedford un an plus tôt.

Depuis près de 10 ans, la loi criminalise l'achat de services sexuels plutôt que l'offre de tels services. Conséquence : ce sont les clients qui sont pénalisés et non les prostituées. Le proxénétisme et toute publicité de services sexuels sont également prohibés.

Ce modèle était toutefois à nouveau contesté devant les tribunaux au pays, comme en Ontario, parce qu'il est notamment jugé dangereux pour les travailleurs du sexe.

Les droits à la sécurité de la personne, à la liberté et à la liberté d'expression inscrits dans la Charte sont au cœur de toutes les contestations judiciaires en matière de prostitution au pays. Photo : Radio-Canada / David Horemans

L'avocat Carlos Rippell, qui avait défendu N. S. à son procès criminel à Newmarket, affirme que les droits des travailleurs du sexe ne sont toujours pas protégés par la loi actuelle.

Or, la sécurité de la personne est un droit fondamental inscrit dans la charte canadienne des droits et libertés.

La législation ne peut accorder, selon lui, une certaine immunité aux travailleurs du sexe et rendre dans le même temps certaines de leurs activités plus dangereuses, alors que l'objectif de l'immunité consiste justement à les protéger dans leur travail.

Le ministère du Procureur général de l'Ontario s'est toujours refusé à tout commentaire dans cette affaire, puisque l'affaire était toujours devant les tribunaux.

Mais en cas de refus de la Cour suprême, il avait expliqué dans un courriel que N. S. devra de toute façon subir un nouveau procès pour avoir enfreint la loi sur le travail du sexe.

L'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe soutient que le modèle de prostitution au Canada met plus que jamais les travailleurs du sexe à risque d'être violentés ou exploités. Photo : Getty Images / Delmaine Donson

La cause n'est toutefois pas perdue pour autant, puisque l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe a saisi les tribunaux en Ontario l'an dernier à ce sujet.

L'Alliance, qui réunit 25 associations du pays, soutient que la législation est contre-productive, parce qu'elle favorise la stigmatisation des prostitués et encourage la violence à leur encontre plutôt que d'en réduire les risques.

Les audiences ont eu lieu en octobre 2022 devant la Cour supérieure de l'Ontario à Toronto, mais le tribunal n'a pas encore rendu sa décision dans le dossier.

C'est la première fois que la nouvelle loi de 2014 est soumise dans son ensemble au test des tribunaux, puisque les causes antérieures concernaient pour la plupart des travailleurs du sexe comme N. S. qui avaient été arrêtés par la police pour sollicitation.

L'Alliance plaide en faveur de la décriminalisation de la prostitution au Canada.