Le maire de Beauceville isolé au conseil municipal

Le niveau de confiance des six conseillers municipaux de Beauceville envers le maire François Veilleux est au plus bas à la suite des conclusions « particulièrement préoccupantes » du rapport d’enquête de la Commission municipale du Québec (CMQ) blâmant la Ville dans le projet d’agrandissement de son parc industriel.

Ce n’est pas ce qu'on attendait de notre leader , lance Vincent Roy, conseiller du district 6 rencontré à Beauceville avec trois de ces collègues. Les conseillers sont critiques du travail du maire François Veilleux et de sa gouvernance dans ce dossier et ils ne sont pas les seuls.

Le rapport de la CMQ paru le mois dernier conclut que le maire, ainsi que le directeur général et le directeur de l’urbanisme en place à l’époque, ont commis des actes répréhensibles à l’égard de la Ville.

Le niveau de confiance des conseillers municipaux de Beauceville envers le maire est au plus bas. «Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait de notre leader», mentionne Vincent Roy, conseiller du district 6. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Il est notamment question de travaux de déboisement de type coupe à blanc sur des terrains en zones agricoles, entre mars et mai 2022, en partie dans des milieux humides, et ce, sans caractérisation préalable des milieux déboisés, sans résolution du conseil, sans demande d’autorisation au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), ni en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Les informations rapportées dans le rapport de la CMQ peuvent être lourdes de conséquences pour la Ville, allant des sanctions administratives aux poursuites criminelles. Des actions de conformité sont réclamées par la CMQ .

Un terrain vacant du parc industriel de Beauceville Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Les conseillers assurent qu’ils n'avaient pas toutes les informations pour prendre des décisions éclairées à l’époque des faits reprochés.

Personne ne m’avait dit qu'avant d’acheter un terrain, il faut le caractériser, il faut être sûr qu’on peut le dézoner pour l’utiliser, il faut savoir quels pourcentages de la superficie tu peux utiliser. Personne ne nous a mis au fait , explique le conseiller municipal Kevin Pomerleau.

Pourtant, dans le rapport de la CMQ, il est révélé qu'en janvier 2020, des représentants de la Ville, dont le maire, sont informés des étapes préalables à suivre en vue de leur acquisition .

« Plus longtemps cette crise-là dure, plus cher ça va coûter. » — Une citation de Kevin Pomerleau, conseiller municipal du district 4

Manque de communication et de transparence du maire

Dans le rapport d’enquête de la CMQ , il est indiqué que pour accélérer la démarche, les étapes de cheminement du projet d’agrandissement du parc industriel n’ont pas été respectées. Un terrain a même été déboisé sans avoir été acheté par la Ville de Beauceville.

C’est le maire de Françous Veilleux, le directeur général et le directeur de l’urbanisme de l’époque qui ont la responsabilité de contacter, discuter et proposer des projets d’entente aux actuels propriétaires des terrains […] dans le but d’en faire l’acquisition à un juste prix pour la Ville de Beauceville , peut-on lire dans le rapport de la CMQ .

Selon le recensement canadien de la population de 2021, la population de Beauceville est de 6 185 personnes. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Vincent Roy avoue avoir de la difficulté à comprendre pourquoi le maire a fait ces agissements- là, pourquoi il n’a pas pris plus de temps . Les conseillers dénoncent le manque de communication du maire et sa transparence dans les dossiers.

Des qualités incontournables si tu veux bien fonctionner , selon la conseillère nouvellement élue Nicole Jacques. Directrice générale de Moisson Beauce pendant 12 ans, elle s’est présentée dans le souci de travailler en équipe . Elle ne comprend pas pourquoi le maire François Veilleux a utilisé son droit de veto à trois reprises lors de la dernière séance du conseil municipal, le 20 décembre 2022, notamment lorsqu’est venu le temps de prendre acte du rapport de la CMQ et d’aller de l’avant avec les recommandations.

« Le droit de veto, ce n’est pas une façon avec laquelle tu peux coordonner les activités d’une Ville. » — Une citation de Nicole Jacques, conseillère municipale du district 3

Du positif dans les derniers mois

Maire depuis 2018, François Veilleux n’a pas occupé ses fonctions entre août et décembre 2022 en raison d’une convalescence. Il était de retour lors du dernier conseil municipal, le 20 décembre.

Pendant cette période, c’est le maire suppléant Patrick Mathieu qui a pris le relais. Un changement radical s’est opéré, selon les conseillers.

On a eu la chance d’avoir un pro-maire qui a littéralement changé les choses de notre côté, quelque chose de plus doux comme approche, avec beaucoup de transparence aussi, note Nicole Jacques.

« On veut aller de l’avant, et dire "On s'en sort, on est plus fort, on est des fiers Beaucerons". » — Une citation de Nicole Jacques, conseillère municipale du district 3

Pour sa part, le conseiller municipal du district 2 Jérôme Pomerleau est clair lorsque vient le temps de parler des derniers mois. On avait un travail d’équipe, on avait toute l’information sur les dossiers, on pouvait prendre toutes les décisions de façon éclairée.

Le conseiller Kevin Pomerleau explique que plusieurs promoteurs ont été approchés de nouveau alors qu’il pensait que leur projet était mort . Le gros positif c’est qu’en presque quatre mois seulement, tous les liens avec les intervenants du milieu, la communication et le travail d’équipe se sont remis en branle. dit-il.

Le conseiller estime qu'avec le retour du maire, revenir à l'ancienne méthode de gestion, c’est impossible. Ce n’est pas pour travailler comme ça que je me suis présenté, c'est pour représenter mes citoyens et faire avancer la Ville.

Une partie du parc industriel de Beauceville Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Le maire n'a pas encore commenté

Lors de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2022, le maire de Beauceville François Veilleux a mentionné vouloir attendre avant de commenter le rapport d’enquête de la CMQ .

Je ne suis pas contre la commission ou contre le rapport. Au contraire, j’ai passé presque huit heures avec les gens de la CMQ à discuter avec eux. Je veux seulement analyser ces points-là. C'est normal et légitime de prendre le temps de lire le rapport.

Nous avons tenté de recueillir les réactions du maire, mais le responsable des communications de la Ville nous a indiqué qu’il ne pouvait commenter pour l’instant. Impossible aussi de joindre le directeur général de la Ville de Beauceville, également montré du doigt dans le rapport de la CMQ , puisque ce dernier est absent, cette semaine.

Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 15 janvier.