Fin de Lac en fête : la mairesse de Lac-Mégantic lance un appel à la reprise des activités

Cet organisme qui chapeautait plusieurs événements dans la région de Mégantic a annoncé qu'il mettait fin à ses activités. Ainsi, plusieurs activités sportives et culturelles comme la Traversée internationale du lac Mégantic, le demi-marathon, le carnaval Mégantuque et la Fête nationale sont annulées.

Depuis quelques années, l'organisation faisait face à des difficultés financières importantes.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, s'est dite surprise par cette annonce. De là à ce que tout soit annulé, ça a été une surprise dans les derniers jours. Les Méganticois sont tissés serrés. J'espère que cette nouvelle-là va faire émerger d'autres initiatives qui vont répondre mieux aux besoins des citoyens.

« Faire en sorte que la ville de Lac-Mégantic demeure animée et attractive, c'est notre volonté. Comme Ville, on a toujours été en soutien financier et technique à ces événements. On a des budgets prévus et on a l'intention d'appuyer d'autres initiatives. » — Une citation de Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Selon Mme Morin, personne ne s'est manifesté encore à l'heure actuelle pour reprendre le flambeau. J'ai confiance que dans les prochaines semaines qu'autre chose va émerger.

Cette dernière rappelle que les activités organisées par Lac en fête ne sont pas les seules qui ont lieu dans la municipalité. Il y a le Grand tour de Lac-Mégantic qui est organisé par un autre organisme. Il y a le Festival Colline qui revient en juillet pour une troisième année. Il y a d'autres événements.

Des restaurateurs et des commerçants rencontrés mercredi ont confirmé que l'achalandage aux activités et les retombées économiques espérées n'étaient pas au rendez-vous lors des derniers événements.

Quel avenir pour la nage en eau libre au Québec?

Après la fin de la Traversée internationale du lac Memphrémagog, et maintenant celle du lac Mégantic, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour les compétitions de nage en eau libre au Québec? Celui qui a remporté l'argent à deux reprises à la compétition magogoise, Xavier Desharnais, croit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.

Les gens qui veulent nager en eau libre se lancent des défis et ce sont plus des événements grand public qui voient le jour. On en voit de plus en plus. Dans le calendrier de la Fédération de natation du Québec, il y en a 10 ou 12 de ces événements. Quand le lac Mégantic est arrivé sur le circuit, il y avait peut-être quatre événements. Ça grandit beaucoup.

Avec les informations de Thomas Fortier