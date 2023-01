Voici TOI-700e, une exoplanète probablement rocheuse de la taille de la Terre

Cette zone habitable près de son étoile correspond à la distance où de l'eau liquide pourrait se trouver à la surface d'une planète , explique Olivier Hernandez, le directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan.

De plus, elle présente un peu plus de 95 % du diamètre de la Terre. Elle est intéressante parce qu’elle possède une atmosphère et qu'elle se trouve dans la zone habitable, des caractéristiques qui ressemblent à celles de la planète Terre , ajoute l’astrophysicien.

La planète appelée TOI-700e se trouve à 102 années-lumière du système solaire dans la constellation de la Dorade de l'hémisphère Sud.

Repères Pas moins de 5241 exoplanètes ont été officiellement détectées dans plus de 3916 systèmes planétaires.

Plus de 9169 exoplanètes supplémentaires sont actuellement en attente de confirmation.

En 2020, trois autres planètes avaient déjà été détectées dans l’orbite de l’étoile TOI-700.

Si la planète était un peu plus grosse, nous aurions peut-être pu repérer TOI-700e dès la première récolte de données de TESS , a estimé Ben Hord, du Goddard Space Flight Center de la NASA. Son signal était si faible que nous avons eu besoin d’une année supplémentaire d'observations du transit pour l'identifier.

La planète la plus proche de l’étoile, TOI-700b, a presque exactement la taille de la Terre, est probablement rocheuse et parcourt une orbite tous les 10 jours.

TOI-700c est une géante gazeuse d'environ 2,6 fois la taille de la Terre, et elle tourne autour de son étoile une fois tous les 16 jours.

La planète la plus éloignée du système, TOI-700d, est 1,1 fois plus grande que la Terre et a une période orbitale de 38 jours. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile.

Ces planètes seraient en rotation synchrone de leur étoile, c’est-à-dire qu’elles présentent toujours la même face à leur étoile.

La NASA a trouvé une nouvelle exoplanète, la « TOI 700 e », d'une grosseur similaire à celle de la Terre. Entrevue avec Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal.

Il s'agit de l'un des rares systèmes comportant plusieurs petites planètes dans la zone habitable que nous connaissons , a déclaré dans un communiqué l’astronome Emily Gilbert, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

TOI-700e met 28 jours à tourner autour de son étoile, ce qui place la planète entre TOI-700c et TOI-700d dans la zone dite habitable optimiste .

« Des observations du système TOI-700 avec d’autres observatoires spatiaux et terrestres sont actuellement en cours et pourraient permettre de mieux comprendre ce système rare. » — Une citation de Emily Gilbert du Jet Propulsion Laboratory de la NASA

Quoi qu’il en soit, cette détection permet de rêver à la découverte d’autres mondes semblables au nôtre.

Il y a 200 milliards d’étoiles dans notre galaxie, et il y a des milliards de galaxies dans l’Univers. Forcément, quelque part, il y a une planète qui a les mêmes caractéristiques que la Terre et où la vie a pu se développer , s’enthousiasme Olivier Hernandez.

Le détail de ces observations annoncées au congrès annuel de la société américaine d'astronomie, qui se tient actuellement à Seattle, sera l’objet d’un article qui sera prochainement publié dans les Astrophysical Journal Letters.