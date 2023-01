PFR accueillera une centaine de travailleurs étrangers dans la région

Produits forestiers Résolu (PFR) accueillera plus de 300 travailleurs étrangers d’ici la fin de l’année dans ses installations au Québec et en Ontario. Une centaine sont attendus au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

N’étant pas épargnée par la pénurie de main-d’œuvre, l’entreprise a créé un réseau de recrutement à l’international pour combler ses besoins dans ses usines de production.

On essaie le plus possible de rester dans un bassin de recrutement francophone pour faciliter l’intégration. On regarde beaucoup en Afrique du Nord, notamment au Maroc, en Tunisie. On est aussi en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d’Ivoire. On recrute également en France. Mais on a aussi un bassin important de Philippins , précise le directeur principal des affaires publiques chez PFR, Louis Bouchard.

Outre les programmes de formation, de mentorat et d’accompagnement offerts à l’interne par l’entreprise, PFR dit s’assurer que les travailleurs étrangers aient également un filet social dans la communauté.

« On a créé des comités d’intégration dans toutes les collectivités d’accueil. On travaille notamment avec l'organisme Portes ouvertes sur le lac. On a aussi des exemples intéressants à Saint-Thomas-Didyme et à Saint-Prime, où des travailleurs internationaux habitent directement chez des citoyens, ce qui accélère encore plus l’intégration. » — Une citation de Louis Bouchard, directeur principal des affaires publiques chez PFR

Louis Bouchard précise que tous les travailleurs internationaux participent à un programme de francisation dès qu’ils intègrent l’entreprise.