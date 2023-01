Efforts en cours pour accueillir des travailleurs du Kenya en Nouvelle-Écosse

Un logement doit être disponible avant l'arrivée des travailleurs, selon le programme fédéral qui a lancé l'initiative d'embauche.

C'est pourquoi le fournisseur de soins de longue durée, le Groupe MacLeod, a acheté trois maisons pour ses travailleurs à Mahone Bay et il en cherche d'autres.

Nous faisons aussi cela pour essayer de retenir les employés , explique le directeur général des ressources humaines, Doug Stephens.

Nous avons pensé qu'il était important d'examiner les options de logement au sein de notre communauté.

Cette maison à côté du foyer de soin en construction à Mahone Bay a été achetée par le Groupe MacLeod pour les travailleurs de soins de longue durée recrutés au Kenya. Photo : Radio-Canada / Patrick Callaghan

Le Groupe MacLeod, qui faisait partie de la délégation au Kenya en octobre, a fait une cinquantaine d'offres d'emploi.

En tout, ce sont près de 90 offres d'emploi conditionnelles qui ont été faites à des gens qui passent actuellement par le processus d'immigration pour travailler comme préposé aux bénéficiaires.

Ce total comprend les 65 offres récemment annoncées par la province.

Nous avons réalisé que nous devions être plus créatifs dans nos initiatives de recrutement , admet Doug Stephens.

Ce sont des personnes qui ont déjà des compétences et qui sont formées

Grand besoin de travailleurs dans le domaine

Le Groupe MacLeod exploite 13 établissements de soins de longue durée et de retraite privés dans les Maritimes et il en construit un nouveau à Mahone Bay qui devrait ouvrir à la fin de l'été ou au début de l'automne.

La nouvelle installation nécessite à elle seule environ 120 employés, soit le double du nombre d'employés qui travaillent actuellement sur son site existant dans la communauté.

La nécessité de doubler notre effectif a été un défi pour nous , explique le directeur général des ressources humaines.

Le plan du nouveau centre de foyer de soins en construction à Mahone Bay. Photo : Gracieuseté du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse

Il a rencontré certaines de ces personnes en octobre dans le camp de réfugiés de Kakuma, dans le nord-ouest du pays, où vivent environ 250 000 personnes déplacées qui ont fui la Somalie, le Burundi, le Congo, l'Éthiopie et le Soudan.

Certains offraient des soins à domicile, certains travaillaient dans le système de santé publique, certains travaillaient dans des centres de traumatologie. Ils ont donc un large éventail d'expériences , dit Doug Stephens, en ajoutant qu’ils ajouteront à la diversité de la communauté à leur arrivée.

Tous ceux qui déménagent en Nouvelle-Écosse pourront travailler comme aides-soignants continus (ACC) à leur arrivée, et suivront des cours pour obtenir leur certification.

Programme fédéral

Les travailleurs ont été recrutés dans le cadre du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique, qui identifie les réfugiés qui ont des compétences et offre un certain nombre de soutiens pour les aider à immigrer au Canada en tant que résidents permanents.

Le ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Dans le cadre de ce programme, environ 14 travailleurs sont arrivés dans le comté de Pictou au cours de la dernière année et demie où ils ont déjà fait une grande différence, selon Sean Fraser, député de la région et ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des gens qui peuvent recevoir des soins dans un établissement de soins de longue durée dans ma communauté et qui vivent encore dans la même communauté où leurs petits-enfants sont élevés , dit le ministre.

Le groupe MacLeod espère accueillir ses premiers travailleurs au cours des prochains mois. Les autres devraient atterrir au Canada plus tard.