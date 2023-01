L’Ontario critiqué pour sa réponse au nombre croissant de surdoses mortelles à Thunder Bay

La ville a le taux le plus élevé en ce sens de l’Ontario pour l’année 2021 et les prévisions pour 2022 sont semblables selon certains.

Si nous ne dépassons pas ces statistiques, je crois que nous serons proches , croit Kyle Arnold, agent de liaison du Centre de santé communautaire NorWest.

« J’ai l’impression de perdre des clients sans arrêt, chaque semaine, chaque mois, en raison de cette crise de surdoses et du style de vie qui l’accompagne. » — Une citation de Kyle Arnold, agent de liaison aux Centres de santé communautaire NorWest

Carolyn Karle tient une photo de sa fille Dayna, qui est décédée à l'âge de 31 ans d'une surdose. Photo : CBC/Logan Turner

Carolyn Karle, dont la fille Dayna est décédée d’une surdose en septembre 2021, déplore l’impact de la crise sur les travailleurs du milieu.

Je suis frustrée pour des gens comme Kyle que nous avons dans notre communauté et nos agences , dit-elle. C’est une situation extrêmement inquiétante selon moi.

Une grande pression sur le système

En 2021, Thunder Bay a enregistré un taux de décès liés aux opioïdes de 42,4 décès pour 100 000 habitants ; près de cinq fois la moyenne provinciale.

La situation ne semble toujours pas s’améliorer, selon M. Arnold.

Je vois beaucoup plus de crimes violents, de trafic humain, tout ça pour le bien d’obtenir de la drogue , décrit-il.

Kyle Arnold a lui-même été sans-abri et vécu des problèmes de dépendance. Photo : CBC/Logan Turner

Bien qu’il y ait eu du progrès ces dernières années, comme l’ajout d’un nouveau logement de transition, de lits de sevrage et d’un programme d’approvisionnement sécuritaire, il manque toujours de ressources, d'après lui.

Nous en parlons beaucoup. Nous assistons à beaucoup de rencontres et discutons avec plusieurs bonnes agences qui font de l’excellent travail sur le terrain, mais il y a des limites à ce qui est faisable , ajoute Mme Karle, qui a fondé l’organisme Team DEK suite au décès de sa fille dans l’espoir d’appuyer davantage les gens dans le besoin.

Plus de lits requis

M. Arnold affirme qu’il y a un manque criant de lits. Des clients peinent à en trouver et ceux qui y accèdent y ont seulement accès pour une courte durée.

Une demande a été envoyée il y a plus d’un an et demi au bureau (du ministre associé de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances) Michael Tibollo, afin d’obtenir un plus grand centre de traitement , explique-t-il. Les gens pourraient y rester pendant 30 jours pour obtenir de l’aide et se remettre sur le bon chemin.

Contacté par courriel, le ministère de la Santé n’a toujours pas répondu à nos questions à savoir s’il y a eu du progrès dans ce dossier.

Pour sa part, Carolyn Karle souhaite qu’il y ait de meilleurs services pour les femmes atteintes de problèmes de dépendance.

J’aimerais bien voir un centre de suivi pour femmes. Si elles doivent quitter la région pour obtenir des soins et qu’elles veulent ensuite revenir, elles auraient un endroit sécuritaire à visiter , dit-elle.

Elle souligne qu’il n’est pas sécuritaire de placer les femmes dans des logements de transition en raison de la possible présence de trafiquants, qui pourraient prendre le contrôle du domicile.

Elles ont besoin de vivre dans un environnement sain et sécuritaire.

Avec les informations de Kris Ketonen de CBC