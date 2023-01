La pression s’accentue pour un changement d’opérateur au Mont-Sainte-Anne

Le coup de sonde a été mené par la firme Léger pour le compte des Amis du Mont-Saint-Anne auprès de 502 répondants du 6 au 8 janvier 2023, dans la foulée de la fermeture du centre de ski à la suite de la chute d’unE télécabine en décembre dernier.

On comprend que ce n'est pas simplement un groupe d’usagers du Mont-Sainte-Anne qui souhaite un changement de gestionnaire, mais que c'est généralisé dans toute la région de Québec. On voit qu’on n’est pas seul à demander des changements au gouvernement , soutient le co-porte-parole de la Coalition Avenir Mont-Sainte-Anne et ex-Olympien, Alex Harvey.

Méthodologie L’échantillon a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger

29 % des répondants indiquent avoir un revenu familial brut annuel de 100 000 $ et plus

24 % des répondants ont 65 ans et plus

La marge d’erreur maximale d’un échantillon probabiliste de 502 répondants est de +/- 4,4 % (19 fois sur 20).

La question posée était : « Dans les circonstances, seriez-vous en accord ou en désaccord avec une intervention du gouvernement du Québec pour forcer un changement de gestionnaire au Mont-Sainte-Anne? »

Il s’agit d’une énième stratégie utilisée par les défenseurs du Mont-Sainte-Anne pour demander l'expropriation de l’entreprise gestionnaire de la montagne, Resorts of the Canadian Rockies (RCR). Pour Avenir Mont-Sainte-Anne, il s’agit de la seule issue, après plusieurs chances laissées à RCR .

La télécabine qui a chuté au Mont-Sainte-Anne, le 10 décembre 2022. Photo : Source : Simon-M. Morissette

Malgré différents accidents survenus et des interruptions de services, il n’y a pas de changements. Même si le gouvernement investissait dans la montagne, ça viendrait peut-être mettre un pansement sur le bobo, mais le contrat avec RCR est signé jusqu’en 2093 , rappelle Alex Harvey.

En 2022, RCR avait proposé d’investir 50 millions de dollars dans le centre de ski, à condition que le gouvernement investisse le même montant. Aucune réponse n’a encore été donnée.

Le co-porte-parole de la Coalition Avenir Mont-Sainte-Anne, Alex Harvey. Photo : Radio-Canada / Justine Roberge

La Coalition Avenir Mont-Sainte-Anne n’est pas favorable à ce scénario, mais advenant un financement public, Alex Harvey espère que le gouvernement soumettra des conditions à RCR .

Selon les données recueillies, 48 % des répondants se disent totalement en accord avec une intervention gouvernementale et 33 % plutôt en accord, pour un total de 81 %.

Le sondage recense également que le taux d’appui à une intervention gouvernementale est plus élevé chez les 55 ans et plus (89 %).

Vers une intervention du gouvernement ?

Selon Alex Harvey, le gouvernement québécois saisit qu’il y a insatisfaction au bas des pistes du centre de ski, mais le sondage vient prouver que cette opinion est généralisée au-delà de la Côte-de-Beaupré.

Le Mont-Sainte-Anne a des impacts économiques dans toute la région. Une vision à long terme est nécessaire pour la montagne. Il y a beaucoup de sous-investissements dans ce joyau-là , clame le porte-parole.

Une rencontre est prévue entre les organismes Avenir Mont-Sainte-Anne, les Amis du Mont-Sainte-Anne et le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien, d’ici la fin du mois de janvier, indique Alex Harvey.