Camions lourds au centre-ville d’Ottawa : « une violation des droits », selon Écojustice

D’après le groupe Écojustice, la pollution de l’air causée par la présence des camions lourds au centre-ville d’Ottawa est « une violation des droits légaux, des droits constitutionnels de la Charte canadienne et des droits de la personne de l'Ontario ».

Ces mots, ce sont ceux de Lynda Collins, une avocate œuvrant à la Clinique de droit de l'environnement Écojustice. Le groupe écologiste a fait parvenir une lettre d’une quinzaine de pages au maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, à propos de cet épineux dossier dont il est question depuis bientôt deux décennies dans la capitale nationale.

Nous exigeons l’amélioration de la qualité de l’air au centre-ville. Ce sont des risques inacceptables à la santé, à la vie et à l’égalité. Il y a des gens vulnérables qui sont exposés à un risque très grand , a expliqué Me Collins à l’émission Les matins d’ici.

Arguments présentés par Écojustice : 1. Les émissions de diesel des camions lourds sont dangereuses pour la santé humaine; 2. Le corridor de camionnage met des vies et des sources de revenus en danger; 3. La décision de la Ville de faire passer les camions par le centre-ville est illégale; 4. Il existe plusieurs solutions pour remédier à la pollution atmosphérique dangereuse du centre-ville.

Consciente que ces arguments viennent d’être évoqués pour la première fois, l’avocate assure avoir fait ses devoirs. J’ai fait l’analyse légale, et on a conclu qu’il y a des violations claires. C’est la Ville d’Ottawa qui dirige les camions là-bas. C’est absurde et inacceptable.

Du côté de la Ville, la nouvelle conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, est d’avis que ces milliers de poids lourds, qui passent chaque jour par la Basse-Ville, minent la qualité de vie des citoyens. Beaucoup lui en ont déjà parlé, dit-elle.

Ce n’est pas agréable à certains moments. De tous les pays du G20, nous sommes la seule capitale où les camions passent par le centre-ville , a mis de l’avant la politicienne, elle aussi de passage au micro des Matins d’ici.

Stéphanie Plante prévient qu’un tunnel «pourrait coûter très cher» (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Mme Plante tient à amener le débat plus loin. Elle ne veut pas simplement entendre des gens qui revendiquent, voire exigent, de ne plus voir ces camions lourds, il faut des solutions.

Il faut reconnaître que les camionneurs sont des travailleurs essentiels. On a besoin d’eux. On doit les valoriser , a précisé la conseillère municipale, ajoutant qu’elle parlait des vrais camionneurs, pas ceux qui sont restés dans nos rues trois semaines pendant le convoi.

Quelles sont les solutions?

Pour Me Collins et Écojustice, la meilleure solution pour régler le problème serait un tunnel, plutôt qu’un pont.

Avec un tunnel, il est possible de capturer et de traiter la pollution atmosphérique , compare-t-elle.

Lynda Collins est également professeure à l'Université d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

À ce propos, la Ville d’Ottawa et le ministère des Transports de l’Ontario ont commandé, il y a quelques années, une étude de faisabilité sur la question. Celle-ci en était venue à la conclusion qu’il est techniquement possible de construire, sous le cœur du centre-ville, un tunnel [pour camions] reliant le pont Macdonald-Cartier et l'autoroute 417 .

Selon les prévisions de l’époque, ledit tunnel de 3,4 km de longueur coûterait près de 2 milliards de dollars.

En attendant, Me Collins estime qu’il y a des solutions à appliquer dès maintenant. On peut faire une surveillance continue de la qualité de l’air dans le corridor des camions. On peut établir une zone à faibles émissions dans le centre-ville , énumère-t-elle.

Quant à Stéphanie Plante, elle prévient qu’un tunnel pourrait coûter très cher . Elle préfère prendre l’exemple d’une autre ville ontarienne, Windsor, et son pont international Gordie-Howe. Une fois inauguré après une longue construction, il pourra relier Windsor à Détroit, aux États-Unis.