La mauvaise gestion des forêts à l’Î.-P.-É. montrée du doigt par le vérificateur général

Dans un rapport publié mercredi, Darren Noonan, le vérificateur général de l'Île-du-Prince-Édouard a déclaré que la province ne faisait pas trois choses :

Elle ne respecte pas sa propre législation sur la gestion forestière;

Elle ne suit pas les informations sur la croissance, le rendement et l'utilisation des forêts requises par la loi ;

Elle n'effectue pas d'examens pour s'assurer que le bois utilisé pour chauffer les bâtiments publics est récolté de manière durable.

Je pense donc que la politique doit être mise à jour et la loi également, afin que nous soyons mieux préparés à la situation actuelle que par le passé , explique-t-il.

De plus, il a pointé du doigt les nombreux retards dans la publication de rapports. Notamment, celui sur la politique forestière. Aucune mise à jour n'a été apportée depuis 15 ans.

« C'est inquiétant de voir que les politiques n'ont pas été mises à jour depuis 2006. Encore plus, depuis le passage de Dorian en 2019. » — Une citation de Darren Noona, vérificateur général de l'Île-du-Prince-Édouard.

Darren Noonan est le vérificateur général de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Agir avant qu'il ne soit trop tard

Le vérificateur pointe aussi du doigt les conséquences liées aux retards dans la publication des rapports. Car un autre, celui sur l'état des forêts n'a pas été publié à temps. Initialement prévu pour décembre 2022, il a été repoussé à l'été 2023.

« Vous pouvez découvrir un problème un ou deux ans plus tard, et parfois cela devient trop tard pour le régler. » — Une citation de Darren Noonan, vérificateur général de l'Île-du-Prince-Édouard.

Et d'ajouter que les deux précédents rapports sur l'état des forêts avaient eux aussi été publiés en retard.

Près de 40% des arbres de l'Île-du-Prince-Édouard ont été détruits après le passage de la tempête post-tropicale Fiona. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Pourtant, le ministre de l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard, Steven Myers, a lui-même fait part de ses inquiétudes concernant l'état des forêts de la province il y a près de deux ans maintenant, affirmant que les dommages causés par une décennie de déforestation prendraient une génération à réparer.

Selon son cabinet, une analyse préliminaire a montré que la superficie des terres boisées de la province avait chuté de 20 % depuis 1990, la majeure partie de cette baisse s'étant produite entre 2010 et 2020.

La situation des forêts insulaires pourrait être plus grave qu'initialement prévu. La tempête posttropicale Fiona a laissé des traces. Les équipes des services publics ont dû enlever plus de 35 000 arbres tombés juste pour rétablir le courant, un processus qui a pris plus de trois semaines pour certains clients.

Avec des informations de Kerry Campbell