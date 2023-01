Le faible taux d’utilisation des vaccins bivalents au Manitoba inquiète des médecins

Des médecins et spécialistes de la santé sont préoccupés par le faible taux d'utilisation des vaccins bivalents contre la COVID-19 au Manitoba, au moment où le sous-variant XBB.1.5 d'Omicron se propage au Canada et aux États-Unis.

Selon les données fournies par la province à la fin de l’année, seulement 17,5 % des Manitobains avaient reçu au moins une dose de vaccin bivalent, qui cible à la fois la souche originale du coronavirus responsable de la COVID-19 et le variant Omicron.

Un peu moins de 21 % des personnes ont reçu une dose du vaccin au cours des six derniers mois, qu'il s'agisse d'une dose initiale ou du rappel, selon ces données.

La province affirme qu'il n'y a eu aucun cas confirmé du sous-variant XBB.1.5 d'Omicron au Manitoba en date du 10 janvier. Cependant, la Dre Candace Bradshaw, présidente de l’organisme Doctors Manitoba, pense que ce sous-variant, aussi connu sous le nom de Kraken est probablement déjà présent dans la province.

Il s'agit simplement de le détecter , dit-elle.

Dans ce contexte, où la présence et la propagation du sous-variant Kraken est préoccupante , la Dre Candace Bradshaw rappelle l'importance de la vaccination.

« C'est d'autant plus inquiétant qu'à l'heure actuelle, le système de soins de santé n'a aucune flexibilité pour augmenter sa capacité. » — Une citation de Candance Bradshaw, présidente de Doctors Manitoba

Le sous-variant XBB.1.5 a été détecté pour la première fois en octobre dernier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon qui c'est le variant du SRAS-CoV-2 le plus transmissible jamais détecté.

La Dre Bradshaw rappelle que ce nouveau variant pourrait rendre malades de nombreux Manitobains, en particulier ceux qui sont plus à risque d'être atteints de maladies graves.

Un microbiologiste de Montréal, le Dr Karl Weiss, explique de son côté que l'apparition du XBB.1.5 ne changera pas radicalement le portrait épidémiologique au Canada et que, pour l'instant, les vaccins contre la COVID-19 demeurent très efficaces contre la plupart des sous-variants en circulation.

De plus, bien que ces vaccins n'empêchent pas l'infection à la COVID-19, ils protègent à long terme contre les formes les plus graves de la maladie. Le vaccin vous protège de l'hospitalisation, d'une maladie qui risque de vous mener aux soins intensifs et de vous tuer , a souligné le spécialiste dans une entrevue à Radio-Canada au début de janvier.

Plus de communication, plus de vaccination

De son côté, la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, mentionne qu'elle est au courant des tendances inquiétantes observées dans d'autres juridictions.

J'ai des séances d'information régulières avec le Dr [Brent] Roussin, notre administrateur en chef provincial de la santé publique. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe non seulement ici au Manitoba, mais aussi au niveau national et mondial , précise Mme Gordon.

Le pharmacien Jason Hoeppner déclare qu’au début de l’administration du vaccin bivalent, plusieurs personnes faisaient la queue devant sa pharmacie. Le nombre de ces personnes a par la suite diminué, dit-il.

Sa pharmacie, qui se trouve sur la rue Osborne à Winnipeg, offre maintenant l'injection de ces doses trois jours par semaine en raison de la faible demande.

M. Hoeppner mentionne qu’il a constaté, tout au long de la pandémie, une augmentation du nombre de personnes retroussant leurs manches lorsque des informations gouvernementales ou des reportages sur les graves répercussions de la COVID-19 sur la communauté étaient publiés.

De son côté, Michelle Driedger, professeure au département des sciences de la santé communautaire de l'Université du Manitoba, pense que le manque d'information a eu un impact sur le comportement de la population face au vaccin.

Je ne pense pas qu'il soit juste de dire simplement que le public n'accepte pas ces doses de rappel. Nous devons, peut-être, leur fournir plus d'informations pour qu'ils fassent ce qu'il faut , estime-t-elle.

La Dre Bradshaw se fait l'écho de ces préoccupations. Elle pense qu'il serait utile pour les Manitobains d'entendre les responsables de la santé publique parler des risques actuels et des moyens d'éviter une maladie généralisée.

Avec les informations d'Alana Cole et Ian Froese