Des courriels détaillent la réponse de la police de Regina au massacre de James Smith

Des courriels obtenus par La Presse canadienne dans le cadre d'une demande d'accès à l'information donnent un aperçu de la façon dont la police de Regina a réagi après les attaques au couteau du 4 septembre. Ces attaques ont fait 11 morts et 18 blessés dans la Première Nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

Le signalement d'un véhicule suspect dans la capitale de la Saskatchewan, quelques heures après ce massacre à l'arme blanche, a soudainement entraîné les policiers de la ville dans l'enquête et a tenu les résidents en haleine pendant quelques jours.

Le véhicule Nissan Rogue noir immatriculé en Saskatchewan sous le numéro 119 MPI avait été aperçu sur l'avenue Arcola, et la police s'est immédiatement mise à la recherche des frères Sanderson à Regina.

Des courriels montrent que le directeur du Service de renseignements criminel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Saskatchewan, Chris Lane, a communiqué avec la police de Regina au sujet de liens possibles dans la ville .

Peu avant 10 h 30, dans un courriel envoyé par la suite aux membres du Service de police de Regina, le chef de police Evan Bray a déclaré que cette observation a rapidement entraîné la police dans une tempête inattendue .

Une quarantaine d'employés de la police de Regina ont participé à l'intervention, notamment des détectives et des agents de patrouille supplémentaires, selon ces courriels.

Tôt le 5 septembre, Evan Bray a affiché sur les médias sociaux que les suspects étaient toujours en liberté, malgré les efforts continus et acharnés des agents pendant la nuit, disait-il.

La police était initialement à la recherche de Myles Sanderson et de son frère Damien Sanderson. Plus tard, le 5 septembre, Damien Sanderson a été retrouvé mort dans la Première Nation.

Le lendemain, des courriels montrent que le chef de la police de Regina avait des informations selon lesquelles Myles Sanderson n'était pas dans la ville.

Dans un courriel écrit le matin du 6 septembre, Evan Bray demande s'il peut communiquer ces informations. Pouvez-vous me donner une idée de la capacité de communiquer le fait que nous croyons qu'il n'est peut-être plus à Regina? Est-ce quelque chose que nous pouvons dire? , écrit-il.

La correspondance obtenue par La Presse canadienne a été caviardée et n'explique pas en quoi consistaient ces informations. Mais les courriels montrent qu'un superintendant a dit à Evan Bray de ne pas divulguer ce renseignement, car il n'y avait aucun signe visuel sur le sujet .

Cependant, plus tard dans l'après-midi, le chef de police a publié une vidéo sur les médias sociaux en disant : Nous avons reçu des informations qui nous amènent à penser qu'il [Myles Sanderson] n'est peut-être plus dans cette communauté. Par conséquent, l'enquête se poursuit et bien que nous ne sachions pas où il se trouve, nous continuons à chercher non seulement dans la ville de Regina, mais aussi dans la province .

La police n'a pas confirmé si Myles Sanderson s'est trouvé à Regina pendant sa cavale. Un camion qu'on le soupçonnait de conduire après les meurtres a été retrouvé dans la petite communauté de Crystal Springs, à 65 kilomètres au sud-ouest de la Première Nation James Smith.

Myles Sanderson a finalement été repéré à l'extérieur d'une maison à Wakaw, non loin de là, ce qui a entraîné une poursuite sur l'autoroute et son arrestation.

Myles Sanderson, l’un des deux suspects, est mort peu après son arrestation le 7 septembre.

La police de Regina a refusé une demande d’entrevue pour expliquer ce qui s’est passé dans les heures entre les courriels et la publication sur les réseaux sociaux, déclarant qu’il s’agissait d’une enquête dirigée par la GRC et que le chef ne ferait pas d’entrevues avant que le coroner en chef de la Saskatchewan ne termine une enquête sur les attaques.

Avec les informations de La Presse canadienne