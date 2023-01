Des résidences et commerces évacués après des explosions à St. Catharines

Des explosions survenues dans le nord de la ville de St. Catharines en Ontario ont forcé des résidents et commerçants à évacuer jeudi matin. La police demande aux résidents d'éviter le secteur et de rester loin de la fumée.

Le Service de police régional du Niagara a dit que des explosions se sont produites vers 6 h30 au 20 route Keefer. C'est l'adresse de l'entreprise Ssonix products Ltd.

Un homme a été transporté à l'hôpital avec des brûlures. Le Service d'incendies de St. Catharines ne pouvait pas confirmer la gravité de ses blessures, mais a précisé qu'il était conscient lors du transport.

Les autorités demandent à tous les résidents des secteurs Blossom, Parkside et Moes d'évacuer les lieux. Les résidents qui vivent à l'extérieur de ces secteurs sont invités à se mettre à l'abri et fermer leurs portes et fenêtres pour se protéger de la fumée.

Selon Linked In, Ssonix Products Ltd oeuvre dans le domaine du traitement des déchets liquides et dangereux.

Le service d'incendies dit que des produits chimiques variés se trouvaient dans le bâtiment, incluant des produits nettoyants inflammables.

Vers 9 h 30, le chef des pompiers, Dave Upper, a indiqué que le feu n'était pas éteint et qu'il s'attendait à ce que son équipe reste sur les lieux toute la journée.

« Nous espérons que vers l'heure du souper, nous aurons résolu la situation et [les gens évacués] pourront rentrer à la maison », a-t-il dit.