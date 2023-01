Une veillée aux chandelles pour l’étudiant étranger tué dans un incendie au Cap-Breton

Environ 50 personnes se sont rassemblées le long du front de mer de Sydney, en Nouvelle-Écosse, où des bougies ont été placées autour d'un portrait encadré de Rajesh Gollapudi.

L'homme de 33 ans est décédé dans un incendie dans un duplex de Sydney le mois dernier. Il étudiait l'analyse commerciale à l'Université du Cap-Breton et vivait avec huit autres étudiants étrangers dans l'immeuble. Il laisse dans le deuil une femme et une fille en Inde.

Un incendie mortel dans un duplex de la rue Park à Sydney le mois dernier soulève des inquiétudes en matière de sécurité parmi les responsables de la Municipalité régionale du Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Josefa Cameron

C'est déchirant et il faut beaucoup de courage pour venir ici, mais nous sommes ici ensemble et nous avons des amis, nos collègues et les autres étudiants à nos côtés , Sanjib Biswas, un étudiant de Mumbai qui connaissait la victime.

Nous sommes juste ici pour montrer notre soutien et nous assurer que nous sommes ensemble en tant que communauté.

Sai Shankar a rencontré la victime en septembre par le biais d'amis communs et ils sont devenus amis, car ils venaient de la même ville en Inde.

C'était une personne très polie , raconte-t-il. Il était toujours là quand quelqu'un avait besoin d'aide.

Il ajoute que la famille de la victime se prépare pour un rituel de deuil de 13 jours typique de la foi hindoue.

L'Université du Cap-Breton à Sydney en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Association des professeurs de l'Université du Cap-Breton

Himali Kadam, du syndicat des étudiants de l’Université du Cap-Breton, dit que le chagrin est palpable sur tout le campus de Sydney, car de nombreux étudiants étrangers ont du mal à imaginer comment la famille de la victime gère la nouvelle.

J'étais pétrifiée quand j'ai entendu cela. Je tenais mon mari dans mes bras , raconte-t-elle.

Que se passerait-il s'il était en Inde et que je suis ici et que quelque chose comme ça lui arrivait? Je serais dévasté.

L'incendie a éclaté dans la maison de chambres d’un duplex de la rue Park, le 17 décembre. Sept étudiants étrangers ont échappé aux flammes et ils ont été hébergés gratuitement dans un hôtel pendant qu'ils cherchaient un nouveau logement.

Certains ont emménagé avec des amis qui vivent dans des maisons déjà surpeuplées, mais deux d’entre eux ont choisi de rester à l'hôtel, ce qui est plus coûteux, mais à leur avis plus sécuritaire.

Francine MacDonald originaire de Sydney s’est aussi jointe à la veillé aux chandelles pour soutenir les étudiants étrangers.

Elle aimerait aussi voir une solution mise en place pour la crise du logement dans la région et souhaite que l’université soit plus franche avec les étudiants sur les défis auxquels ils pourraient être confrontés à leur arrivée.

C'est une situation très triste. Ces étudiants ont besoin d'un endroit où vivre, alors ils doivent prendre ce qui est disponible.

Les responsables du Bureau du commissaire des incendies de la province affirment que la cause du feu fait toujours l'objet d'une enquête.