Nicolas Savoie vit des moments magiques avec les Remparts de Québec

Les Remparts de Québec de Patrick Roy sont premiers au classement général de la LHJMQ et prétendent légitimement à la Coupe du président cette saison. Le hockeyeur de Dieppe Nicolas Savoie participe à ce succès et s'en réjouit.

Les Remparts ont eu le dessus sur les Wildcats 4-2 jeudi au Centre Avenir de Moncton.

Il s'agit de la dernière visite de la saison régulière des Remparts à Moncton. Cela a permis à plusieurs membres de la famille de Nicolas Savoie d'assister à la joute.

Jouer ma dernière partie junior près de la maison, à Moncton, devant parents et amis, c’est le fun. Ça me rappelle lorsque j’étais jeune et que la famille venait me voir jouer dans les grosses parties , indique-t-il.

Il essaie de ne pas trop penser au fait qu'il s'agit de sa dernière saison dans cette ligue.

Nous avons un très beau groupe. Personnellement, j’explore toutes les possibilités, que ce soit au niveau universitaire ou avec les pros. Pour l’instant, je [me concentre] sur la saison actuelle concède-t-il.

Les Remparts avant tout

Les succès récents de l'équipe de Québec l'encouragent.

C’est plaisant de voir la chimie s’installer avec le nouveau groupe, à la suite de la période des transactions. On veut jouer du bon hockey et se rendre jusqu’au bout.

« Tout le monde dans la chambre sait que le but, c’est la Coupe Memorial. On va tout faire pour y arriver! » — Une citation de Nicolas Savoie, défenseur des Remparts

Nicolas Savoie croit faire partie d’un groupe de défenseurs solides qui relance le jeu rapidement.

Malgré un statut de joueur défensif, Nicolas Savoie a cinq buts à sa fiche depuis le début de la saison. Photo : Gracieuseté de Christian Gingras

On a des joueurs d’attaque très talentueux qui nous aident dans la relance. Nous n’avons qu’à garder le jeu simple. Mon rôle est davantage défensif. C’est un rôle que j’adore , dit-il.

Sa contribution offensive a dû être particulièrement appréciée de l'entraîneur Patrick Roy puisque Nicolas Savoie compté le premier but de son équipe mercredi à Moncton. Il s'agissait de son cinquième de la saison.

Avec les informations de Félix Arseneault