Grave accident de VTT à Gaspé

Deux personnes étaient à bord du véhicule lors de cet accident survenu vers 17 h 30 dans une forêt située non loin de la rue l’Orée-du-Bois, dans le secteur Petit-Cap, à Gaspé.

Pour une raison inconnue, le conducteur aurait perdu la maîtrise du VTT et aurait percuté un arbre. L’homme dans la cinquantaine aurait été gravement blessé et transporté à l’hôpital où on craignait pour sa vie. Il a d'ailleurs été transéré dans la soirée dans un hôpital de la région de Québec.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Ruel, le passager du véhicule aurait subi des blessures légères. Il était par contre en état de choc sévère à l’arrivée des premiers secours.

L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit. Un policier spécialisé en enquête-collision de la SQ a été dépêché sur les lieux.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon