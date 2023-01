L’embarquement des cabanes retardé au Village sur glace de Roberval

L'épaisseur de la glace dépasse actuellement les 34 centimètres. Elle doit être d'une quarantaine de centimètres pour permettre l’embarquement des maisonnettes et de la machinerie en toute sécurité.

Les employés et bénévoles font tout en leur pouvoir pour accélérer le processus, mais la patience est de mise.

On sait que la neige est un isolant, alors hier on a fait déneiger le site au complet pour pouvoir gagner de l’épaisseur de glace plus rapidement , explique la directrice générale du site, Marie-Claude Bilodeau.

Malgré ce retard, l’équipe du Village sur glace de Roberval s’attend à une saison exceptionnelle et invite les gens à venir profiter du site en grand nombre.

« Le nombre de maisonnettes jouent entre 145 et 150, mais on peut monter jusqu’à 200 sans problème. On a de l’espace donc tous ceux qui sont intéressés à venir nous trouver sont les bienvenus. » — Une citation de Marie-Claude Bilodeau, directrice générale du Village sur glace de Roberval

Le lancement officiel de la programmation du Village sur glace aura lieu le 27 janvier. De nouvelles activités seront offertes sur le site cette année, dont des tournois de poches et de pétanque.