Un déficit inexpliqué à Saint-Élie-de-Caxton

Le déficit, dont la somme n’est pas connue pour le moment, proviendrait de dépenses engagées au cours des dernières années, soit avant la composition du plus récent conseil municipal.

La mairesse suppléante, Christiane Forcier, préfère attendre quelques jours avant d’offrir plus de détails à ce sujet, car son administration ignore la cause et l’ampleur du problème.

L’ex-maire André Garant est quant à lui très surpris de la situation. Normalement, à chaque année, et je suis sûr que ça s’est passé comme ça, il y a une firme comptable agréée qui fait les états financiers, les vérifications , souligne-t-il.

« Il va falloir savoir les vraies raisons, qu’est-ce qui a produit cela, parce que je n’ai jamais vu cela en 20 ans à la Municipalité, j’ai jamais vu cela un déficit non identifié. » — Une citation de André Garant, ancien maire de Saint-Élie-de-Caxton

André Garant a été maire de Saint-Élie-de-Caxton de 1989 à 2001, puis de 2005 à 2013. Photo : Radio-Canada

La loi québécoise interdit aux Municipalités d'enregistrer des déficits, de même que des surplus.

André Garant indique qu’une Municipalité peut emprunter de l’argent pour consolider un déficit, si elle ne parvient pas à augmenter ses revenus. La dette de Saint-Élie-de-Caxton et les intérêts à payer augmenteront, le cas échéant.

Si on parle de 300 000 ou 350 000 [dollars], ce sont quand même des montants importants qui vont se refléter soit dans une taxe au contribuable ou dans un règlement d’emprunt, mais, de toute façon, dans une municipalité, c’est le payeur de taxes qui passe au cash , explique André Garant.

Le directeur général de la Municipalité, Pierre Piché, était injoignable, mercredi. La mairesse suppléante dit ignorer la raison de son absence à l’hôtel de ville.

C’est la deuxième fois que la Municipalité relève des anomalies dans ses livres comptables en l’espace de quelques années.

En 2021, l’ancien maire Robert Gauthier avait demandé à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec d’enquêter sur une erreur d’un demi-million de dollars. Son administration rapportait que des surplus financiers de 500 000 $ ne valaient en réalité que 25 000 $.

Avec les informations de Jacob Côté