Débat sur le budget de la police d’Ottawa : un changement de leadership inattendu

Le nouveau chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs, a dû composer avec des imprévus lorsqu’il se préparait pour son premier budget. Une grosse pointure du corps policier a pris sa retraite et une autre est entrée en poste.

La directrice administrative, Blair Dunker, a pris sa retraite le 6 janvier, soit une seule année après son entrée en poste.

Lors d'une réunion en octobre, elle a prévu que le Service de police d’Ottawa (SPO) serait dans une situation de pression pour continuer à trouver des économies, après avoir eu du mal à le faire en 2022.

Mais elle ne sera donc pas là pour gérer cette situation. Cette responsabilité incombera à Steve Bell, bien connu du public pour avoir accepté le poste de chef intérimaire en plein cœur du convoi des camionneurs, l’année dernière. Il a occupé ce poste jusqu’à l’embauche d’Eric Stubbs.

Steve Bell (à droite) assistera Eric Stubbs en remplacement de Blair Dunker (archives). Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps, tout indique que la nouvelle présidente par intérim de la Commission de services policiers d’Ottawa, Suzanne Valiquet, ne fera que passer. Elle a été nommée à la Commission, en février dernier, au terme d’une réunion passablement houleuse où plusieurs membres ont été remerciés ou ont démissionné.

Le mandat de Mme Valiquet prendra fin lorsque la Ville d’Ottawa nommera un nouveau membre citoyen. La date limite pour déposer sa candidature est le 23 janvier.

Un citoyen comme futur président?

Le maire, Mark Sutcliffe, espère que le citoyen choisi aura les compétences pour éventuellement devenir le président de la Commission de services policiers d’Ottawa. Pendant de nombreuses années, ce poste a été occupé par un élu municipal, soit Diane Deans et Eli El-Chantiry.

Mais le nouveau conseil municipal, assermenté à la mi-novembre, a reconnu qu'il s'agit d'une tâche importante qui demande beaucoup de temps, trop pour un élu qui doit également gérer ses propres comités, conseils, électeurs et quartiers.

La Ville estime que les membres actuels de la Commission consacrent entre 25 et 40 heures par mois tandis qu’un président peut y consacrer, en une seule semaine, un plus grand nombre d’heures.

Afin d’attirer une personne possédant des compétences en gestion, en finances et en gouvernance, le conseil municipal a décidé, le mois dernier, de quadrupler le salaire du président, soit de 12 000 $ à 54 000 $. Il a été mis de l’avant que la Commission de services policiers de Toronto est dirigée par un président à temps plein depuis longtemps.

Le conseiller Eli El-Chantiry avait remplacé Diane Deans à la présidence de la Commission de services policiers d'Ottawa l'hiver dernier (archives). Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

À quoi peut-on s’attendre du budget?

L’hiver dernier, l’ex-chef Peter Sloly et l’ancienne présidente de la Commission, Diane Deans, ont été les principaux visages publics lors des délibérations budgétaires, lorsque des citoyens sont venus plaider pour un gel des dépenses de la police et une augmentation des programmes de santé mentale et communautaires.

En fin de compte, la Commission a décidé d'accorder à la police une augmentation plus faible qu’elle le souhaitait. La hausse a été basée sur une augmentation de l'impôt foncier de 2 %, soit 13 millions de dollars.

Cette année, avant même que le débat n'ait commencé, la police s'est vue confier une tâche similaire. En décembre, le conseil municipal lui a demandé d'élaborer un budget basé sur une augmentation des taxes de 2 à 2,5 %, soit entre 13 et 15 millions de dollars.

Beaucoup de postes sont à pourvoir au sein du SPO (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Alors que les discussions se poursuivent sur les finances de la force, son exécutif connaîtra également des changements.

Plus tard ce mois-ci, la Commission discutera de la manière de pourvoir de façon permanente les deux postes de chef adjoint vacants, celui de Steve Bell et celui occupé par Uday Jaswal, qui a démissionné en février 2022. Il était suspendu avec solde depuis mars 2020 en raison d'allégations de harcèlement sexuel.