Des conditions météorologiques difficiles prévues en Atlantique vendredi

Une tempête hivernale s’abattra vendredi au Nouveau-Brunswick et pourrait laisser jusqu’à 40 centimètres de neige par endroit.

Environnement Canada prévoit des conditions hivernales dangereuses.

La neige commencera à tomber dans la nuit de jeudi à vendredi et se propagera à l’ensemble du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard vendredi.

On prévoit des chutes de neige de 20 à 30 centimètres dans le nord du Nouveau-Brunswick, mais qui pourraient atteindre 40 centimètres par endroits. À l’île, les précipitations de neige sont estimées entre 15 et 20 centimètres.

La neige va s’intensifier au cours de la journée de vendredi, mais se changera en pluie en soirée.

Pendant la transition, on s’attend à des épisodes de pluie verglaçante qui pourraient durer entre trois et six heures. Dans le centre du Nouveau-Brunswick, Environnement Canada prévient que la pluie verglaçante pourrait perdurer jusqu’à 12 heures.

Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l'accumulation de neige , indique l'agence dans son alerte météorologique.

De la pluie dans le sud

Le sud du Nouveau-Brunswick, incluant les régions de Moncton, Fundy et Sussex, recevra moins de neige, mais on prévoit des précipitations de pluie plus importantes, pouvant aller de 10 à 20 millimètres.

Les régions du littoral sud, incluant Saint-Jean, Grand Manan et la région de St. Stephen, pourraient recevoir entre 30 et 50 millimètres de pluie.