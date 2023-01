Les produits de Cidre Joli Rouge parmi les meilleurs au Québec

Les amateurs de cidre, qui étaient invités à voter sur les réseaux sociaux, ont choisi deux nouvelles boissons de l’entreprise parmi leurs coups de cœur, soit le cidre houblonné ainsi que le cidre canneberge.

L’an dernier, la compagnie saguenéenne s’était également démarquée avec son cidre régulier, le tout premier concocté au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« On ne peut que constater que nos clients sont fidèles et c’est clair que non seulement on garde notre clientèle, mais elle est en croissance. Nous sommes très heureux d’être au haut de ce top 20. C’est vraiment un beau cadeau pour débuter l’année et on remercie nos clients, nos partenaires et toute l’équipe qui contribuent au succès de Joli Rouge. »